賴清德稱「台北是疫情開始」？　她還原演說內容批：柯文哲帶風向

▲副總統賴清德與台北市長參選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對副總統賴清德上週末在民進黨台北市長參選人陳時中造勢活動上稱，台北市是疫情開始一事，民進黨台北市議員簡舒培3日還原賴清德演說的原話，批評台北市長柯文哲是在帶風向、斷章取義，曲解賴清德的發言。

首先，簡舒培還原賴清德當天的原話，「其實這場疫情期間，我非常關心台北市市民，因為台北市是疫情的開始，台北市也發生很多挑戰事件，所以台北市的父老鄉親序大特別辛苦。所以今天來到競選總部我特別要利用這個機會，跟我們所有台北市的父老鄉親序大說一聲辛苦了。同時也謝謝大家配合政府的政策，我們才有辦法一路走到現在，大家掌聲幫自己鼓勵一下好不好？」

簡舒培表示，明明整段話就是在肯定台北的防疫表現，感謝台北市民在抗疫期間的努力，柯文哲可能是看到當天萬人的場面嚇壞了，深怕黃珊珊被邊緣化，連帶讓自己失去聲量，於是揪著一句「台北市是疫情的開始」扭曲原意、斷章取義、造謠帶風向。

簡舒培指出，柯文哲、黃珊珊身為台北市長的正、副市長，又是台北市的防疫指揮官，柯文哲跟黃珊珊卻急著污名化台北，急切地否認台北市民這些日子以來團結一心防疫的辛苦，把台北市民當做政治籌碼，柯文哲到底還記不記得現在的職銜叫台北市長。

簡舒培表示，這個病毒一開始的名稱叫「武漢肺炎」，源於武漢幾乎是全世界都公認的事實，柯文哲、黃珊珊跟蔣萬安不敢就疫情真正的起源向中國嚴正抗議，卻揪著對手的一字一句惡意扭曲解讀，嘴巴上說關心疫情，實際上就是炒個人聲量的政治伎倆。