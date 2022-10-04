以帽易帽狡稱非竊盜　南警以車追人緝獲送辦

▲56歲高姓男子看上別人機車安全帽，竟竊取全帽後，拿自己老舊安全帽「頂替」，台南市警二分局警方據報，循線將高嫌緝獲，起出被竊的安全帽贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

56歲高姓男子看上別人機車安全帽，竟竊取全帽後，拿自己老舊安全帽「頂替」，台南市警二分局警方據報，調閱監視影像以車追人，循線將高嫌緝獲，起出被竊的安全帽贓物，高嫌辯稱他是「以帽易帽」並非偷竊，全案偵訊後依竊盜罪嫌函辦。

市警二分局指出，張姓被害人於3日上午10時氣沖沖至市警二分局海安派出所報案，稱其放置在自身機車上之1頂黑色安全帽遭竊，但卻莫名其妙換成了1頂老舊之陌生安全帽。

經海安派出所員警受理後展開調查，並以案發地向外同心圓來逐步調閱周邊監視器，發現是1名男子徒步所竊取，後續鎖定其交通工具以車追人，也在下午4時許循線至台南市北區56歲高姓犯嫌住處將其帶回調查，在其機車上也起獲所行竊之安全帽。

警方調查，高姓犯嫌以自身之安全帽已老舊及尺寸不合為由，竟騎乘機車四處尋找同款四分之三型安全帽來伺機行竊。3日上午上午9時許行經中西區民生路二段時，發現停放於道路旁之並掛置機車照後鏡之安全帽新穎好看，竟異想天開地「以帽易帽」，還以換帽非偷帽等理由來回應。全案在員警調查後將高嫌依竊盜罪嫌來函送法辦，並將安全帽通知被害人來領回。

二分局表示，台南有許多名勝及美食，平日遊客絡繹不絕，許多騎乘機車前來遊玩的遊客，或因一時不注意未將隨身物品、皮包、安全帽等妥適鎖放於置物箱或隨身攜行，以致於讓宵小有機可趁。也提醒大家應妥適注意物品之保管，以免物品遭竊影響遊玩好心情。