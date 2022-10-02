南警假日加強路檢防制危駕　毒犯駕車被攔起出200包毒咖啡

▲台南市警二分局2日凌晨擴大路檢勤務，攔車查獲柯、朱等2人持有毒咖啡包200包，偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局員警假日期間，加強檢防制危駕，海安所所長何家慶率員於2日凌晨0時5分許，在和緯路與華平路口規劃口袋型閉鎖路檢勤務時，發覺1輛自小客車因看見警方執行路檢勤務，於路口剎車躊躇不前，立即指揮路邊受檢，起獲200包咖啡包，全案依毒品罪嫌送辦。

二分局警方指出，員警聞到車內散出濃厚之毒品氣味，在檢查身分時，帶班人員海安所長及長樂所長分頭盤查26歲柯姓駕駛人及朱姓乘客2人，察覺朱姓乘客神情有異，隨即於車後座發現有一運動鞋盒，內放置毒品咖啡包200包（含袋重707.6公克），即詢問何人所有，朱姓乘客見狀即坦承毒品咖啡包為其本人所有，並向警方坦承施用，經將柯、朱等2人帶所採集尿液，初驗皆呈第三級毒品愷他命陽性反應，另咖啡包呈第二、三級毒品陽性反應，全案依毒品罪嫌送辦。

市警二分局表示，員警深夜在線上能立即查獲毒品，再再顯見員警執勤認真、詳予觀察注意周遭之可疑人事物，展現滿滿的執勤能量；在假日期間執行專案時，警察也能就轄區各治安重點區域及路段持續加強掃蕩工作，並針對「安居緝毒」重點工作善用各項勤務方式，不斷向上溯源、向下刨根，以打造樂活宜居之台南無毒生活環境。