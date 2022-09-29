男闖民宅行竊...新手媽勇敢護子　衝下樓「出去」兩字罵跑膽小賊

記者高堂堯／南投報導

一名男性慣竊趁民宅大門沒上鎖潛入行竊，剛當媽媽的女屋主正在樓上房裡為嬰兒哺乳，聽見客廳有聲響，立刻衝下樓大聲喝斥「出去！」男子立刻嚇得奪門而出，沒能得逞竊得財物；警方獲報後迅速掌握嫌犯身分，將依竊盜未遂罪移送法辦。

▲男子潛入民宅行竊，被政在哺乳的女屋主發現喝斥「出去」秒嚇跑。（圖／翻攝「南投人聊室」臉書社團，下同）

家住南投市的屋主廖姓男子28日於地方社群PO出自家監視器畫面：只見身穿藍色T恤、身形清瘦、頭髮已花白的男子，突然出現在客廳中，動手到處亂翻皮包、沙發上的袋子等；此時女屋主及時下樓，發現陌生男子，立刻生氣連聲大喊「出去！出去！」飼養的狗兒也不斷吠叫，男子與她對望一眼後，立刻轉身、一臉驚惶地逃走。

據了解，當時屋裡只有女屋主和未滿3月大的初生嬰兒，且女屋主正在為孩子哺乳，一時疏忽沒有鎖上屋門，才讓該男有可乘之機，所幸為人母的她機警察覺家中動靜、挺身護子，否則後果堪慮；廖姓男屋主得知後除立刻報警，也PO文呼籲南投市的網友小心家裡遭竊，網友則一片罵聲：「太囂張了！」「好恐怖！」「建議是加裝保全系統。」「已經看過這個人好幾次了，這種慣犯難道無法管嗎？」

中興警分局光明派出所副所長楊順淵表示，本案已掌握嫌犯身份為一名無業男子，並通知該男到案說明，訊後依竊盜未遂、無故侵入住宅等罪嫌，函送南投地檢署偵辦。