女嬰高燒意識不清急攔警車救助　南警緊急開道護急救

▲台南市警二分局中正所巡邏車，鳴笛開警示燈在前開道，20分鐘車程也縮減在8分鐘內趕抵成大醫院急診室，順利讓女嬰就醫急救，幸好無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一台自小客車3日凌晨0時30分許，狂打雙黃燈及方向燈，在臨安路段同向攔停台南市警二分局中正所巡邏車，家長長警方表示，因女嬰高燒意識不清，請警方協助開道送醫急救，警方馬上鳴笛開警示燈，在前開道，20分鐘車程也縮減在8分鐘內趕抵成大醫院急診室，順利讓女嬰就醫急救，幸好無大礙。

二分局中正所所長沈振莘、警員盧季武，一開始小心翼翼上前瞭解狀況，發現後座乘客一下車緊張又激動直求警方幫忙。原來車內有女嬰因發高燒意識不清恐有生命危險，央請警方開道急送醫院治療。

沈所長見狀也急忙叮矚蔡嬰家屬駕車跟在巡邏車後方，通過路口尤要特別注意周邊人車狀況，兩部車輛就這樣一前一後地在道路上急奔醫院，20分鐘的車程也縮減在8分鐘內趕抵成大醫院急診室，順利讓女嬰接受醫療急救，事後家屬也再三向沈所長等員警稱謝。

經了解蔡姓女嬰未滿1歲，假日與家人從新北市到台南市旅遊，凌晨突然高燒不退且意識不清，又碰上假日之深夜，許多診所醫院都已經關門。蔡爸爸及蔡媽媽抱著女兒，急忙搜尋到距離最近之成大醫院，乃由好友駕車心急地趕赴醫院，看著導引地圖顯示時間尚需20幾分鐘，深怕時間拖長恐幼嬰有生命危險，慌張之際恰看到路旁有巡邏車乃急忙停車求助，希望警察協助開道。中正所長沈振莘及盧季武兩人也當下即予協助，在巡邏車警示燈及蜂鳴器的警示安全開道下，幫蔡姓女嬰節省許多黃金寶貴時間，也快速抵達醫院接受治療。

第二分局表示，治安、交通、為民服務都是警察的任務；面對需要緊急協助的民眾，只要在能力所及之職務範圍，都將適度提供最佳幫忙及服務。