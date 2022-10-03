鄭文燦論文被曝抄襲！　掀桃園市長選戰熱議

▲張善政質疑，假論文的生產線在陳明通手上。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

論文抄襲事件一波接一波！桃園市長鄭文燦3日被市議員參選人游智彬踼爆，於台大國發所的論文主題「中國基層選舉演變之分析」涉嫌抄襲？成為桃園市長選戰熱議話題。國民黨桃園市長參選人張善政質疑：假新聞的生產線在蘇貞昌手上，假論文的生產線則在陳明通手上，蔡英文政府到底還有多少造假生產線？

張善政強調，這幾天，民進黨執政的「真相」持續被揭發，包含公權力赤裸裸介入媒體經營、打壓異己，利用官學一條龍，大量洗綠營權貴學歷，這些都不是個案，而是一個完整牢固的共犯結構，有著一條又一條的生產線。

▲鄭運鵬認為，曝鄭文燦論文抄襲是選舉花招。（圖／鄭運鵬競辦提供）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬則認為，大家都知道鄭文燦是天才兒童，在學術上面和記憶力上面，所有的市民都很理解，全國都知道鄭文燦市長在政策上面、生活上面或學術的研究上面都有他獨到之處，鄭運鵬認為這是選舉花招，相信鄭文燦市長絕對經得起檢驗。

▲鄭寶清(右一)指稱，鄭文燦論文被曝抄襲，這是相當嚴厲的政治指控。（圖／鄭寶清競辦提供）

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清則認為，鄭文燦論文被曝抄襲，這是相當嚴厲的政治指控，應該嚴肅加以對待！從市議員參選人游智彬團隊，所找的實例中，在參考文獻中有的註解會把國立中山大學、國立政治大學標出「國立」二字，有些就直接去掉「國立」，直接寫中山大學、政治大學或台灣大學，很可能沒有標出國立兩字的部分，成為被質疑可能是大陸槍手所代寫的原因。

▲游智彬(中)指控鄭文燦論文抄襲。（圖／游智彬提供）

桃園市議員參選人游智彬今日召開記者會，指控鄭文燦論文主題「中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力」，引用大量對岸的資料，台灣的論文比對系統難以精準查核，是他透過大陸的查重系統比對結果高達30.27%涉嫌抄襲？因此，他要求鄭文燦出來面對？拿著台大碩士學位選舉，是不是在欺騙桃園選民？欺騙桃園鄉親？

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，鄭市長的碩士論文題目為中國基層民主的演變，因無法進行實證研究，必須引述各種研究資料，包括對岸的文獻，這是在正常合理的範圍內。