南區競總進駐祈福「發爐」！　張善政：桃園藍天再現

▲張善政南區競總進駐祈福，期桃園藍天再現。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政南區競選總部、3日舉辦總部進駐祈福活動，過程中，祭壇旺到發爐，讓張善政有感而發表示，民進黨近來行徑荒唐至極，不斷抹黑只會讓他更加堅強，相信邪不勝正，籲鄉親支持讓桃園藍天再現。競選總部主委呂玉玲則說，「這象徵老天爺要我們為人民拚好日子，所以發爐了」。

議長邱奕勝致詞時期盼中壢區能夠開出紅盤，南區每一個里都能夠開出紅盤，「我們也希望由南區向北延伸，讓我們北區的所有的里長、所有的鄉親一起把氣勢延續下去。」

立委呂玉玲提到，張善政是非常良善、踏實且務實的人，產官學的經歷都非常的豐富，「所以非常重視教育，更是瞭解所有產業的心聲，一定會讓桃園翻轉，建設一個有科技、有數位、有智慧的幸福城市。」

立委魯明哲指出，現在要選的是一位市長，是未來能夠帶領桃園市，一點一滴向前衝的市長，「我們比較在乎他的心，我們比較在乎他的思考，畢竟一個多月的選舉，再會表演，如果後面沒有辦法帶領桃園好好做事的話，就不是我們要的市長。」

面對近日民進黨無所不用其極的抹黑造謠、烏賊戰術，張善政坦言，很多鄉親都很好奇，一直被抹黑，心裡面感覺是什麼樣？「我的答案很簡單，只要他們抹黑我一次，我心裡面就會更堅強，他們如果繼續抹黑我，我心裡面越要往前奮鬥，桃園再現藍天的決心，更堅強。」

張善政認為，在11月26日以前，民進黨陣營還會繼續抹黑，不知道會抹什麼黑，但是他有百分之百的心理準備，一點都不怕。他強調，「民進黨不會抹黑就不會選舉，抹來抹去，蔡英文乾脆把我直接抓起來不是更爽嗎？」、「民進黨陣營抹到最後，只會把自己抹下來。」

包含立委呂玉玲（桃園市競選總部主委）、魯明哲（南區競選總部主委）、張育美、議長邱奕勝（後援會總會長）、議員吳嘉和、梁為超、葉明月、議員參選人謝克洋、黃國園黨部主委蔡忠誠、中常委侯佳齡及新明里長盧肇興、龍平里長李慶融、仁祥里長陳秀菁、五福里長林賴玉英、中壢里長官鍾秀鳳、至善里長梁惠鈴、龍岡里長吳淑情、龍東里長張永隆、內壢里長林勝傑、永興里長方明裕，中壢里沈清進、仁和里陳長來等人士都到場，祈求選戰獲勝。