遭爆向柯文哲求官　沈慧虹還原推辭挖角始末！公開1小時談話內容

記者崔子柔／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今年初跟台北市長柯文哲談12職等的台北市政府參事缺，沈慧虹昨（3日）晚則在臉書發文，解釋和柯文哲、黃珊珊碰面談話的始末。

「這幾天忽然紛擾，我有必要親自向市民朋友、社會大眾說明清楚」，沈慧虹指出，她在台北市府任職期間就和黃珊珊有交情，有次黃珊珊說柯市長想約她見個面，她就答應在2021年1月3日上午赴約，那也是她和柯文哲最後一次見面。

▲沈慧虹。（圖／記者陳凱力翻攝）



沈慧虹提到，當時她和柯文哲、黃珊珊在市長辦公室碰面，柯文哲用台語揶揄說「沈慧虹很死忠，挖了好幾次都沒答應」，接著問她新竹市長選情，而她當時對選舉沒有想法和規畫，回答的內容也僅是自己從新聞上得知的訊息。

沈慧虹說，當時柯文哲就透露民眾黨會推派高虹安，她還給建議說「高虹安是外地人，沒有蹲點在地深耕一年以上，不適合」，柯文哲接著問她林智堅市長任滿後的規劃，她則回應，「我仍然是國家公務員，我有自己的人生規劃，可以自力更生」，柯文哲聽了僅回覆，「要想一想自己的未來」，關於職涯的話題就結束。

沈慧虹表示，他們後來繼續聊到市政白皮書，針對城市未來20年的發展，分享應該要分享應該要TOD（大眾運輸導向型發展）還是EOD（生態環境導向型發展），她還說到新竹會強化發展大眾運輸，也是她和林智堅這些年拼命努力的目標。

沈慧虹指出，他們的談話大約進行1小時，柯文哲離開前還送她一本「生死之間2葉克膜的故事」，直到今年3月份黃珊珊來電邀約，她還是婉拒，而她是到今年5月底才決定出來參選，「來到新竹工作生活的7年多、這2000多個日子，我敢說自己全心全意投入在這裡，因為肩頭和心頭的責任感，抽空返鄉探望媽媽，幾乎都選擇當天匆匆來回」，並強調自己「絕對不是吃碗裡看碗外的人」。