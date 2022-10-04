陳時中不再是新聞寵兒　老二都讓給蔣萬安！第一名竟是她

▲2022台北市長參選人陳時中、蔣萬安。（合成圖／資料照）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中過去擔任指揮中心指揮官時，占盡新聞版面，得到不小聲量，不過國家通訊傳播委員會（NCC）8月的報告指出，陳時中在新聞聲量排行榜上僅得到第3名。

NCC在8月21日至8月27日連續7天，觀測台視、中視、華視、壹電視、年代、東森、民視、三立、TVBS、寰宇新聞台灣台、鏡電視新聞台共11個頻道，每天中午12至13時、晚間7至8時兩個時段，除了廣告及氣象外的內容，觀測標的對象包括蔡英文、蔣萬安、陳時中、柯文哲、方仰寧、侯友宜、蔡清祥、徐國勇、黃偉哲、黃珊珊共10人。

NCC總合觀測頻道播送時間前5名的特定人物，分別為第一名總統蔡英文17.85%、第二名北市長參選人蔣萬安12.20%、第三名北市長參選人陳時中11.40%、第四名北市長柯文哲11.26%、第五名台南市警察局長方仰寧9.66%。

▲蔡英文是新聞聲量冠軍。（圖／記者林敬旻攝）



觀測期間特殊事件包含臺南二員警遭殺害案、疫苗採購合約、監察院公布入境隔離（3+11）調查報告、數位中介法議題、年底「九合一選舉」等。蔡英文則因數位中介法爭議、數位部成立、美參議員布蕾波恩訪台及年底選舉等議題占盡媒體版面，獲得冠軍，而方仰寧因為台南殺警案，排在侯友宜前一名。

6至10名分別為新北市長侯友宜9.13%、法務部長蔡清祥7.92%、內政部長徐國勇7.20%、台南市長黃偉哲6.81%、北市長參選人黃珊珊6.57%。