力甩北市麻花式纏鬥　藍綠白突圍戰略曝光

▲台北市長選情膠著，藍綠白參選人蔣萬安（中）、陳時中（右）、黃珊珊（左）三方呈麻花式纏鬥。

圖文／鏡週刊

年底選戰倒數，重中之重的首都市長一役，藍綠白持續角力，三方呈麻花式膠著，參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊在十月的第一天各自出席競選活動，卻不約而同替後續的作戰策略定錨，藍綠祭出天王團結牌、召喚支持者回歸，尋求站上領先位置，白營則搶當非藍非綠的「第三勢力盟主」拓展票源，三方積極固盤、力拚突圍，嚴防對手在最後階段操作棄保。

台北市長選戰倒數一個多月，10月1日上午，以無黨籍參選台北市長的黃珊珊臨時改變行程，現身替時代力量北市議員參選人陳志明站台，同場出席的時力前主席黃國昌首度表態：「如果我是台北市民，這一票一定投給黃珊珊！」黃珊珊現場高喊「超越藍綠」，搶作第三勢力盟主的意味不言可喻。

▼搶當第三勢力盟主，黃珊珊找來曾被時代力量提名不分區立委的翟本喬當策略長，還與時力前主席黃國昌合體替該黨參選人站台。



同日下午，代表藍綠參選台北市長的蔣萬安、陳時中出席活動則都打天王團結牌。蔣參加國民黨台北市議員張斯綱的競總成立大會，與黨中央的「中央助選團」要角黨主席朱立倫、前總統馬英九、新北市長侯友宜等一起輪流替張站台，這不但是助選團的第一站，首度跨區雞輔選的侯更說：「萬安很優秀，他跟我一定並肩作戰，讓雙北可以更好。」

▼國民黨組中央助選團打團結牌，蔣萬安10月起將與前總統馬英九等黨內天王合體。



同時間，陳時中在蔡英文二度競選總統的勝選總部，舉辦競總成立大會，綠營四大天王除了蔡英文，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁也齊聚替他站台，蔡致詞時更打出政策口碑牌，細數陳在衛福利部長任內的多項政策，不但要強化「陳時中會做事」的印象，亦試圖替陳的選戰人設定錨。

▼陳時中10月第一天就辦競總萬人造勢，包含總統蔡英文在內的綠營四天王齊聚替他拉抬聲勢。



對於北市長選戰，藍綠白操盤手皆不諱言「不如以往熱」，一是三組參選人特質使然，沒人拋出足以外溢至全國的議題，二是配角比主角更搶戲，黃參選後一直被打成「柯文哲代理人」，蔣、陳近期則因媒體人周玉蔻猛攻蔣父蔣孝嚴緋聞議題反淪配角，儘管三人民調互有領先，但第一與第三名始終在個位數纏鬥，呈現麻花式膠著，未有人大幅拉開差距而使選情更加難料。



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