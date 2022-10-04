小學兒自賺千元買Switch　爸命令全部上繳：這才是懂事表現

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻在網路PO文聲稱，和老公的月薪合計約8萬元，要養2個孩子和付房貸，經濟並不是很寬裕，大兒子想買Switch，就將每天50元的早餐錢省下來，加上幫同學代寫作業，好不容易存下幾千元，卻被老公「命令上繳」，還說這樣才是懂事的表現、聽話的好孩子，讓她超級傻眼。

▲原PO的大兒子存錢想買Switch，去被爸爸拿走全部積蓄。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文當事人無關。）

原PO在「爆料公社APP」的文章中提到，2個孩子都在念小學，平時夫妻倆因為工作忙，都是每天給他們50元去買早餐，除此之外不會給零用錢，大兒子想買Switch，吵了很久夫妻倆都沒有答應，孩子就將每天的早餐錢省下來，並幫同學代寫作業和罰寫自己賺零用錢，好不容易存到幾千元。

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原PO說，她和老公的月薪合計約8萬元，一家四口住在北部，除了要養小孩，還有房貸要付，經濟其實並不寬裕，沒想到老公發現大兒子手上有錢，竟然「命令全部上繳」，還說這樣才是懂事的表現、聽話的好孩子，可是大兒子認為那是自己的私人財產，父母沒有權力「命令上繳」，父子倆因而發生爭吵。

原PO無奈地說，老公一氣之下打了大兒子，甚至當面弄壞孩子最喜歡的玩具、漫畫，再把那筆錢拿走；而且經過這一次事件之後，老公過一段時間就會要求孩子交出儲蓄來舒緩家中緊繃的經濟，沒拿到還會反過來怪孩子亂花錢，氣得兒子反嗆自己遭到割韭菜，父子倆再度發生口角，讓她超級傻眼，「是說，爸媽幹走孩子的儲蓄很不應該嗎？有沒有這方面的八卦？」

由於該篇文章是匿名PO文，難以查證內容真偽，但大多數網友看完原PO的描述都覺得很誇張，並留言批評，若內容都是真的，那這名父親的行為確實很不可取，「這啥鳥家長」、「以愛之名行勒索之實」、「父母怎麼會這樣子？應該是一知道兒子把要吃飯的錢存起來，就要教育他說，『你正在長大，需要營養，早餐一定要吃』」、「我覺得，是小孩子自己存的就不該拿走」、「你們這對父母太糟糕」、「非常不應該，小孩願意存錢買他要的東西是一種美德」。

也有部分網友指出疑點，認為原PO講的事情可能是編的，畢竟夫妻月薪合計8萬元，生活不至於過得這麼困難，如果拿一半去繳房貸（4萬元），以一餐50元的邏輯推算，扣掉伙食費還有2萬元可以用，「一餐100元通通花光光還差不多。」

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