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被騙到摩鐵性侵！31歲人妻淚訴「我身體好髒」走絕路…醫判腦死

人夫控訴老婆被誘騙到摩鐵拍照，慘遭性侵得逞。（示意圖／翻攝自pexels）

▲人夫控訴老婆被誘騙到摩鐵拍照，慘遭性侵得逞。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

人神共憤！一名人夫爆料，老婆去年被邀請做直播，認識了一名49歲劉姓男子，對方竟以拍照為由，誘騙到摩鐵性侵，使得老婆精神狀況不穩，承受不了壓力選擇輕生，救回時已經腦死。

原PO在臉書「爆料公社」透露，老婆去年在求職期間被邀請去做直播，期間認識了B女，雙方聊到有一名對拍照有興趣的劉男，更聲稱對方是同性戀，不用擔心發生什麼事，於是老婆答應邀約到摩鐵拍照。沒想到，劉男拍沒幾張照片，就開始手來腳來，因為老婆腳底骨折難以抵抗，雖然不斷掙扎，仍遭指侵得逞，完事更全程盯著老婆清洗身體，沒留下任何痕跡。

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原PO指出，劉男事後不時傳訊息恐嚇和騷擾，表示要登門拜訪，見老婆沒有回應，便換B女出面。由於當天造成的心理創傷，加上對方的恐嚇施壓，嚴重影響到老婆的日常生活，雖然有去看醫生，但幫助實在有限。遺憾的是，在今年8月2日因承受不了痛苦，選擇在家上吊，等他下班回家時已經太遲，送醫急救判定為腦死，昏迷指數3，能醒來的機率非常低。

事後劉男仍不斷傳訊恐嚇。（圖／翻攝自爆料公社）

▲事後劉男仍不斷傳訊恐嚇。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO難過表示，老婆才31歲，美好未來和人生就這樣毀了，這段期間他們過得非常痛苦，「她常常問我說她是不是髒了？每次聽到這個問題我只能抱著她哭泣，努力的安慰她說她一點都不髒，我還是愛她的，但即使我再怎麼努力安慰，仍然無法撫慰她的心裡創傷」。

更可惡的是，劉男在法庭上毫無動容，全程否認猥褻和強制性交，意圖脫罪。律師也透露，因為被告是初犯，很可能是輕判。原PO無奈，不論最後結果如何，老婆都等不到了。

老婆壓力過大，選擇結束生命。（圖／翻攝自爆料公社）

▲老婆壓力過大，選擇結束生命。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文曝光後，引發熱烈迴響，網友紛紛留言砲轟：「噁心的垃圾！」、「社會如此險惡」、「真的是惡魔，一定要制裁他們」、「社會敗類」、「對付這種垃圾、法律不行的，只能私刑了」。

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