國道2童開天窗「鐵達尼號式」兜風　11秒驚險片全網怒了

記者黃翊婷／綜合報導

日前才有民眾在梅山36彎目睹2名小孩開天窗、坐車頂兜風的驚險畫面，一名網友2日下午5時15分左右在中山高速公路（國道一號）目擊更驚人的畫面，只見2名女童上半身完全探出天窗，其中1童還擺出張開雙手的姿勢，讓後方其他駕駛超級緊張。

▲2名女童在高速公路上探出天窗。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版，下同）

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原PO在臉書「爆料公社公開版」PO出一段11秒的影片並表示，2日下午5時15分在中山高速公路往三多方向，看到前方一台車輛開著天窗讓小孩探出身體，「是否太危險？」影片中，2名女童的上半身完全探出天窗，強風吹得她們的頭髮都亂了，其中1童擺出張開雙手的姿勢，過程中她還轉頭向後方看了一眼，接著繼續「兜風」。

▲其中1名女童還回頭看了一眼後方的車子。

影片公開之後掀起網友熱議，大多數人都覺得這樣的行為太危險了，「一點自我保護的危機感都沒有，如果駕駛緊急剎車，2個小孩順著慣性作用，就往前飛出去了，真的很危險」、「高速公路實在太危險，如果有小沙子飛到孩子臉上一定會受傷」、「當父母了，事情嚴重性自己要搞清楚，別做一些會讓自己後悔莫及的事情，看了真的覺得到底是小孩子的問題還是大人的問題」。

還有一名女子提到，自己當時也在那台車後面，很替小孩緊張，「是3個小孩輪流上，結果我還下錯交流道」。不過，影片中只有看到2名女童，網友們建議原PO提出檢舉，交給警察查明真相，「危不危險交給警察判定，你只需要檢舉就行。」

▼一名女子聲稱當時探出天窗的小孩有3個，不過影片只有拍到2個。