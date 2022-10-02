奧客盧不到免費留一星負評　機車行氣炸！網教一招秒變五星好棒棒

▲奧客留一星負評。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

記者張靖榕／綜合報導

一名修車行老闆在臉書PO文，表示有奧客才花小錢就想要店家免費安裝手機架，覺得什麼事都要VIP，要不到就上Google評一星留言，讓她無奈直說「真的很奧」！

原PO在臉書「爆料公社」發文，照片中一名陳姓網友在Google評價留一星，他的理由是第一次聽到安裝手機架還要收工資200元，「我都消費1800元（了），此店家口袋不深別來！」陳男還拍下師傅側身照片，企圖公審人家。

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原PO憤慨表示「拜託你不要來，我有拿刀架著你嗎？換了一條輪胎煞車皮，覺得什麼事都要VIP！真的很奧！」一語點破許多人覺得花錢就是大爺，不尊重專業的毛病。

網友紛紛留言，「不會裝就乖乖給別人賺別靠北」、「自己不會裝又不想花錢，奇葩」、「這就是台灣不尊重技術的地方，什麼都順便順便，超級討厭」、「口袋只能裝2000還真是深啊」、「笑死，人家就有義務幫你裝？花1800很多？」、「簡單一句就是使用者付費」。

有網友提供「商業操作」小撇步，表示師傅可以在客人講完需求後，直接加上總價再說免費提供某項服務，例如可以說煞車皮修好2000元，免費安裝手機架，這樣奧客不僅不會留一星，還會五星留言好棒棒。不過仍有人認為歪風不可長，應該要讓每個人都明白「使用者付費」，讓「啊順便一下不會怎樣啦」的占便宜文化消失。