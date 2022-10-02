　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

奧客盧不到免費留一星負評　機車行氣炸！網教一招秒變五星好棒棒

▲▼奧客留一星負評。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲奧客留一星負評。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

記者張靖榕／綜合報導

一名修車行老闆在臉書PO文，表示有奧客才花小錢就想要店家免費安裝手機架，覺得什麼事都要VIP，要不到就上Google評一星留言，讓她無奈直說「真的很奧」！

原PO在臉書「爆料公社」發文，照片中一名陳姓網友在Google評價留一星，他的理由是第一次聽到安裝手機架還要收工資200元，「我都消費1800元（了），此店家口袋不深別來！」陳男還拍下師傅側身照片，企圖公審人家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO憤慨表示「拜託你不要來，我有拿刀架著你嗎？換了一條輪胎煞車皮，覺得什麼事都要VIP！真的很奧！」一語點破許多人覺得花錢就是大爺，不尊重專業的毛病。

網友紛紛留言，「不會裝就乖乖給別人賺別靠北」、「自己不會裝又不想花錢，奇葩」、「這就是台灣不尊重技術的地方，什麼都順便順便，超級討厭」、「口袋只能裝2000還真是深啊」、「笑死，人家就有義務幫你裝？花1800很多？」、「簡單一句就是使用者付費」。

有網友提供「商業操作」小撇步，表示師傅可以在客人講完需求後，直接加上總價再說免費提供某項服務，例如可以說煞車皮修好2000元，免費安裝手機架，這樣奧客不僅不會留一星，還會五星留言好棒棒。不過仍有人認為歪風不可長，應該要讓每個人都明白「使用者付費」，讓「啊順便一下不會怎樣啦」的占便宜文化消失。

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
Angelababy被微博新功能出賣！　網一看心疼了
足球賽爆衝突至少127死！　「人踩人」狂逃畫面曝
史上最暢銷iPhone　正式列入「過時產品」名單
她排「真·台南女子圖鑑」！　6美身分全曝
高雄女看牙醫「被申報洗牙」　網查健康存摺傻眼：產檢變流產
粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶出遊！20條「大魔王」省公路段曝　「86條國道客運85折」

晃27秒聚人心！樂天桃猿副隊長曝舊照「坦承有整」：誰出生胸就大

奧客盧不到免費留一星負評　機車行氣炸！網教一招秒變五星好棒棒

秋老虎發威！今起3天高溫37℃　下週三驟降10度

中職啦啦隊晃爆27秒！最後伸進胸掏出亮點　球迷全暈爆

真·台南女子圖鑑！「雪乳戰神」曝光6美　中下那位很眼熟

睡不著硬睡壓力更大⋯想睡再睡才是正解！入睡時間≠從起床回推

龍山寺廁所驚見女屍！命理師直言「早就不靈」曝原因：兵將罷工

白晝之夜「士林變澀谷」罕見人牆塞爆12小時！網驚：明破5萬大關

女兒造句寫對卻被扣分！媽一聽原因超慚愧　網友笑爛

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

父女聯手大跳國標舞！　專業爸舞姿優雅超自信

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

見小貓馬路上無助亂竄 善良外送員秒停車救援

國慶出遊！20條「大魔王」省公路段曝　「86條國道客運85折」

晃27秒聚人心！樂天桃猿副隊長曝舊照「坦承有整」：誰出生胸就大

奧客盧不到免費留一星負評　機車行氣炸！網教一招秒變五星好棒棒

秋老虎發威！今起3天高溫37℃　下週三驟降10度

中職啦啦隊晃爆27秒！最後伸進胸掏出亮點　球迷全暈爆

真·台南女子圖鑑！「雪乳戰神」曝光6美　中下那位很眼熟

睡不著硬睡壓力更大⋯想睡再睡才是正解！入睡時間≠從起床回推

龍山寺廁所驚見女屍！命理師直言「早就不靈」曝原因：兵將罷工

白晝之夜「士林變澀谷」罕見人牆塞爆12小時！網驚：明破5萬大關

女兒造句寫對卻被扣分！媽一聽原因超慚愧　網友笑爛

驚呆！近9個月央行緊縮　全球股債市值已蒸發1142兆

「追殺高虹安」排行榜他奪第一　計分方式曝光：大家不要爭了！

印尼足球賽爆衝突至少127死！警射催淚彈　「人踩人」狂逃畫面曝

國慶出遊！20條「大魔王」省公路段曝　「86條國道客運85折」

蕭佑然世界盃匈牙利挑戰賽鞍馬摘銀　帶傷出賽表現仍最穩定

疫後首個德國訪團來了！　6天行程將見蔡英文、賴清德

愛貓突炸毛爆氣　媽見衣服上「撞臉拳擊手」秒懂：明明穿過很多次

孫協志認曾「每晚失眠灌烈酒」！　揭出道27年最低潮：過得蠻辛苦

因應中國野心　美澳日防長矢言加強軍事合作

晃27秒聚人心！樂天桃猿副隊長曝舊照「坦承有整」：誰出生胸就大

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

生活熱門新聞

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

白晝之夜士林變澀谷！網：明破5萬大關

16歲少女魂斷北宜「登上表特板」她文末1句話引眾怒

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

高雄女看牙醫「被偷申報洗牙」　網檢查健康存摺傻眼

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

顧客裸身取餐浴巾滑落！外送員目睹崩潰

女兒造句寫對卻被扣分　媽聽原因超慚愧

真·台南女子圖鑑！　雪乳戰神集結6美

煉獄摔車了！發光機車「起步6秒壓車」慘摔

北一女校友捐款是建中的10倍　網分析秒懂：難怪

更多熱門

相關新聞

網友留言決定臉書賣屋行不行　達人揭「私訊」最熱總價帶

網友留言決定臉書賣屋行不行　達人揭「私訊」最熱總價帶

愈來愈多房仲業者會在社群媒體上投放廣告，近期更有不少屋齡偏高的物件釋出，不過卻吸引相當多民眾留言索取資料，主要的原因就是「總價低」，專家表示高雄房價這2年上升太快，因此總價在1000萬元內的物件即便屋齡高，也能獲得首購族青睞。

人妻被騙到摩鐵性侵　淚訴「身體好髒」走絕路

人妻被騙到摩鐵性侵　淚訴「身體好髒」走絕路

「核爆屋」開價近3000萬求售　房仲小作文：它是詩和遠方

「核爆屋」開價近3000萬求售　房仲小作文：它是詩和遠方

中國針對美國期中選舉「發動宣傳戰」　遭Meta下架

中國針對美國期中選舉「發動宣傳戰」　遭Meta下架

全面防詐 花蓮成立「打詐縣府隊」

全面防詐 花蓮成立「打詐縣府隊」

關鍵字：

臉書爆料公社機車行

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

市場買菜被提醒「爸媽都走了」　楊月娥逃回車上爆哭

韓國瑜回來了！坦言：她當市長叫奇蹟

鄭家純遭對象約3人行　結局曝光

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

「這5地區居民」玩樂園只要99元

尼克2個月大女兒緊急送醫！媽媽自責暴哭：對不起

他愛吃炸物「大腸滿滿息肉」罹癌　醫：7癌症是吃出來的

白晝之夜士林變澀谷！網：明破5萬大關

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面