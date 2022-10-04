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如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書　職員：像在地獄

行政院原子能委員會主委謝曉星遭控對下屬性騷、霸凌。

▲行政院原子能委員會主委謝曉星遭控對下屬性騷、霸凌。

圖文／鏡週刊

在位6年的行政院原子能委員會主委謝曉星，遭控職場性騷、霸凌。內部人士爆料，他一人有4個祕書，挑祕書就像選妃，清一色都是年輕、高挑、長髮的美女，他不但每天要4名祕書陪吃午餐，還不時對女下屬言語騷擾、肢體碰觸。此外，他還被投訴情緒控管能力極差，常無故辱罵下屬、霸凌同仁，不少原能會職員形容上班像在地獄，更批謝為老不尊、德不配位！

上週三（28日）上午11點多，本刊直擊72歲的行政院原能會主委謝曉星，在立法院備詢後，帶著年約30歲的女祕書搭公務車至台北市某咖啡廳用餐，謝滔滔不絕，女祕書則神情緊繃幫謝倒茶、切蛋糕。

謝曉星原本談論時事，卻突問女祕書身高，讓女祕書有些尷尬，用餐後，女祕書向謝曉星提及想離職，謝立刻變臉，連珠炮地對女祕書說教，試圖勸女祕書打消念頭，女秘書最後設定好電腦，提醒謝需視訊授課，謝上課時她才感覺輕鬆點。2人在咖啡廳共待近5小時，直到下午4點才回到原能會。

▼謝曉星的爭議事件頻傳，已變成原能會職員聊天話題。（示意圖）

謝曉星的爭議事件頻傳，已變成原能會職員聊天話題。（示意圖）

知情人士A小姐告訴本刊，謝有4個女祕書，他獨鍾年輕高挑、長髮的女性，除要求人事室提交名單，原能會所屬的核能研究所，也被要求從1千多名人員中，「進貢」女祕書人選，2個單位先將名單交給謝勾選，再由他親自挑選，就像皇帝選妃！

A女說，謝曉星面試時會問身高體重、星座血型、家中排行、結婚計畫等與工作能力無關的私人問題，若核研所人員「面聖」後被選中，就會被以借調名義，調到會本部當他的祕書，今年8月，謝曉星又以選妃方式換了2名新秘書，2人都是30歲左右的長髮正妹。

另名知情人士B先生透露，謝曉星看上年輕漂亮的新人後，還曾藉故將1名資深女祕書調走，3年來，謝的祕書至少換了9個人。B男告訴本刊，謝曉星每天中午都會要求4名女祕書跟他一起共進午餐，聽他發表長篇大論、要女祕書幫吃他的便當菜，還會調侃祕書胖瘦；若在外餐敘，祕書還得坐在謝身旁，幫他夾菜，有如婢女服侍皇帝用餐。

原能會職員C小姐則說，謝曉星會對女下屬說「妳好像少女」等語，乍聽像是稱讚、關心，但聽在女下屬耳裡很不舒服，「身為機關首長，他說這些話真的很不得體！」除了言語騷擾，謝還常用眼神緊盯女下屬，注視長達數分鐘；若謝與下屬站著聊天，甚至會肩碰肩站在女下屬身邊，下屬為了飯碗，只能默默吞忍。

▼謝曉星性騷下屬，在原能會是公開的祕密，同仁還會私下討論。

謝曉星性騷下屬，在原能會是公開的祕密，同仁還會私下討論。（示意圖）

知情人士D先生指出，謝經常為小事爆怒，今年8月，原能會舉辦2天1夜主管共識營，當時人事主任替謝安排升等套房，卻引來謝當面狂罵：「為什麼跟其他人不同樓層？你故意孤立我？」罵到女主任委屈痛哭，隔月調職。另次共識營，喜歡唱歌的謝曉星，邀主管們到飯店KTV唱歌，因沒人點歌，他竟嗆沒點歌的人考績會很難看，大家只好假High取悅他。

D男還透露，原能會前年在台北市華山文創園區舉辦科普展，謝曉星提早到場，發現女祕書正跟其他主管聊天，又情緒失控吼罵10幾分鐘，不但讓下屬顏面無光，也沒考量到機關形象，令人傻眼。

D男指出，謝曉星一週至少帶女祕書出門3次，多以公務之名，實際卻是到咖啡廳用餐、喝下午茶，事後再以「犒賞祕書」名義核銷首長特支費，他每週三在中山大學兼課，但卻帶著女祕書搭公務車到咖啡廳上課，有公器私用之嫌，也引發爭議。

本刊調查，謝曉星是台灣研究熱流、能源的知名學者，他在美國取得博士學位後，返國擔任國立中山大學工學院院長等職，2016年正式入閣，目前算是內閣中任期最久的部會首長。

對於謝曉星的言行，原能會不少同仁都無法接受，甚至痛批他德不配位、為老不尊，也呼籲上級機關行政院能夠重視基層心聲，讓同仁回歸專業，不必再受職場性騷及霸凌。

針對指控，原能會主委謝曉星坦承，他面試祕書時，的確有問私人問題，但目的是為了尋覓性格合適的人，絕非「選妃」，也有告知對方可不回答。此外，與祕書共進午餐是為了增加感情，並未強迫，也未性騷擾女下屬。他坦承因求好心切，曾2次在公開場合、10多次在辦公室責罵主管，至於選在咖啡廳視訊授課，是為了避免公器私用。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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