3年換9正妹祕書　原能會主委謝曉星「選妃標準」曝

▲原能會主委謝曉星遭控常刻意肩碰肩緊靠女下屬，讓人感覺不舒服。



圖文／鏡週刊

原能會內部職員向本刊爆料，指稱主委謝曉星明明已有4個女祕書，但仍一直用「選妃」方式在找祕書，不過因他經常性騷擾女下屬，三不五時就會因小事飆罵同仁，女祕書常被遷怒，精神壓力很大，還被要求每天中午陪他共進午餐，甚至在外用餐時，還需要幫謝夾菜，非常困擾，紛紛求去。

為什麼女祕書與謝曉星相處，壓力會這麼大？知情人士Ａ小姐告訴本刊，因為他常性騷、霸凌下屬，大家都很怕他。Ａ女指出，謝1人就有4個祕書，每一個都由他面試，謝獨鍾年輕、高挑、長髮、單身的女性，他除了要求人事室提交名單，原能會所屬的核能研究所，也被要求從1千多名人員中，「進貢」女祕書人選，2個單位先將名單交給謝勾選，再由他親自挑選，就像皇帝選妃！

▼謝曉星（左）遭控以公務之名帶女祕書外出用餐，已是常態。



Ａ女說，謝曉星面試時都會問身高體重、星座血型、家中排行、結婚計畫等與工作能力無關的私人問題，讓面試者很困擾。「他可能覺得是在閒聊，但問問題的態度輕浮，讓人感覺很不舒服。」Ａ女說，核研所技術員或助理「面聖」後若被選中，謝就會以借調名義，將人調到會本部當他的祕書，一句話就要下屬從桃園龍潭改到新北永和上班，非常跋扈。

▼謝曉星（前右）選在咖啡廳視訊授課，並由女祕書（前左）替他設定電腦。



「主委挑祕書像選妃，在原能會早就是公開的祕密，他連在核研所電梯遇到年輕漂亮的妹妹，都會直接問人家要不要當他的祕書，實在有夠誇張！」Ａ女告訴本刊，今年8月，謝曉星又以選妃方式換了2名新祕書，2人都是30歲左右的長髮正妹。

▼謝曉星的爭議事件頻傳，已變成原能會職員聊天話題。（示意圖）



另1名知情人士Ｂ先生也透露，謝曉星本來有1名服務過3、4任主委的資深祕書，她很熟悉原能會業務，但謝看上年輕漂亮的新人，竟藉故將資深女祕書調走，直接「打入冷宮」，讓同仁十分錯愕，但除了那名資深女祕書外，其他年輕祕書都受不了謝的騷擾言行及火爆脾氣，紛紛求去，粗估3年來，謝的祕書至少換了9個人。

▼謝曉星擔任原能會（圖）主委6年，算是現任內閣中任職最久的部會首長。



Ｂ男告訴本刊，謝曉星每天中午都會要求4名女祕書，拿著便當跟他一起共進午餐，聽他發表長篇大論，期間他不但要女祕書幫忙吃他的便當菜，還會調侃祕書的身材胖瘦。「上班族每天唯一的小確幸就是午休，有誰會想每天跟主管一起吃飯？」Ｂ男加碼爆料，若在外餐敘，祕書還得坐在謝身旁，幫他夾菜，要是菜上的很快，祕書連飯都沒辦法吃，就跟婢女服侍皇帝用餐差不多。

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