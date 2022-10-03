「帝寶貴婦」黑歷史起底　因這事被國際通緝

▲有帝寶貴婦之稱的林富慧（圖）與古姓商人被控涉及房屋詐騙及洗錢案，由台北地檢署偵辦中。

圖文／鏡週刊

本刊接獲爆料，有「帝寶貴婦」之稱的前大有巴士大股東林富慧（已改名為林芯慧），2014年出獄後銷聲匿跡多年，近來又捲入一宗林口透天別墅詐騙案，遭控涉及洗錢罪，正由台北地檢署擴大偵辦中。

60歲的林富慧來自台中，會計出身的她憑著交際手腕，不但早年與羅福助就認識，後來還搖身一變成貴婦，她曾被控利用彩色印表機偽造面額澳幣50萬元的匯票，到澳洲皇冠賭場兌換現金而被國際刑警通緝。

後來，她又涉嫌假造大有巴士的12億元債權吃上官司潛逃，8年前遭調查局從泰國押解回台歸案，被判刑1年10月定讞；她原本入住的帝寶豪宅則遭法拍，這也是帝寶首度出現法拍戶，轟動全台，最後由房產大戶劉媽媽買走，但林富慧人馬拒點交，雙方鬧出搶房大戰，當時還有黑衣人進到帝寶，登上媒體版面。

▼每戶逾3億元的帝寶豪宅（圖），林富慧也曾擁有一間。



林富慧與古姓油商遭控的詐屋案，與許多檢警偵辦及各法院審理中的不動產詐騙手法，幾乎如出一轍，歹徒已不再像以往直接拿錢走人，而是透過代書、金主、公證人，以借貸、抵押等程序，先將被害人名下的不動產過戶給第3人，並向金主貸款套現，最後房子淪為法院法拍。

▼大有巴士在2005年爆發經營權爭奪案，員工還因欠薪抗議，林富慧當時是大股東，被控掏空而入獄。



在司法程序的保護傘下，詐騙集團拿走錢，金主、代書也大都能全身而退，被害人只能透過司法程序討回房產，但法院見解不一，許多被害人打完冗長官司，仍是無力回天。

不過，高檢署全力打詐，加上近來已有多位法官在判決中改採較能保障被害人的見解，有助被害人討回房產。



更多鏡週刊報導

【零元詐屋超惡劣3】嘉義田僑仔上億祖產被騙光 只換回百張生前契約還有醫美卡

【零元詐屋超惡劣4】錢被騙光提告還敗訴 靠兩招破解詐團話術

【零元詐屋超惡劣】帝寶貴婦又出事了 捲新型態詐騙坑富豪宅