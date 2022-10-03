瑞典遺傳學家獲諾貝爾醫學獎　中研院學者：古人類學研究革命

▲瑞典生物學家、進化遺傳學權威帕博（Svante Pääbo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊惠琪／台北報導

2022年諾貝爾醫學獎於台灣時間今（3）日下午5時30分揭曉，由瑞典遺傳學家、進化遺傳學權威帕博（Svante Pääbo）獲獎。國內生物人類學者王道環，長年關注帕博研究，他說，帕博最大貢獻就是為古生物學，尤其是古人類學開發出一種研究工具，「早在20年前，就覺得帕博一定會拿下諾貝爾獎」。

王道環曾任中研院歷史語言研究所助理研究員，也曾幫帕博在台灣出版的《尼安德塔人：尋找失落的基因組》寫推薦序。王道還認為，帕博最大的貢獻是發展出完整的古DNA研究技術，從化石中萃取殘存的極微量 DNA，並透過該技術架構出尼安德塔人的基因組，此技術也成為研究古生物化石的重要工具，為古生物學的研究畫下新頁。

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▲國內生物人類學者王道環肯定帕博對古生物學界的研究貢獻。（圖／翻攝自中研院網站）

王道還表示，過去古人類學界一直爭論尼安德塔人與現代智人的關係，但各有論點、爭論不休，帕博從1980年代開始，開發探究古DNA技術，到了1990年陸續發表研究成果，開始震驚學界，到了2000年後技術越來越精進，精確度大幅提升，也讓科學界普遍信服，「過去沒有人相信有可能復原幾萬年前、甚至幾十萬年前的DNA訊息，而帕博做到了，因為他獨創了古DNA技術，等於創造了古生物學、特別是古人類學的研究革命」。

王道還說，帕博的父親伯格斯特龍（Sune Bergström）也是1982年諾貝爾醫學獎得主，他雖然是父親的私生子，但他另闢蹊徑，勇敢闖出自己的研究領域，「一條從來沒有人走過的路，為學術界開創一個新的研究領域」。