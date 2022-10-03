獨／追攔機車騎士未戴安全帽釀禍　BMW「第一視角」打臉警方

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄旗山分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員，1日開警車在杉林區山仙路口時，撞上37歲顏姓男子駕駛的白色BMW，該車又因失控衝到對向車道，再撞上另輛22歲林姓女駕駛開的黑色小客車，造成3車嚴重受損，5人送醫，警方表示警車是為了追未戴安全帽的機車才釀禍，但根據《ETtoday新聞雲》獨家取得BMW的行車記錄器來看，機車騎士應該是有戴安全帽，警方究竟為何在路口沒有禮讓幹道車輛，恐怕需要進一步釐清。

▲機車騎士戴著安全帽。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲機車騎士戴著安全帽。（圖／記者吳奕靖翻攝）

旗山警分局表示，巡邏車當時看到一名騎士未戴安全帽要追上攔查，人都還沒攔到，就在該路口，先是和顏男駕駛的BMW發生第一次衝撞，該BMW又因失控側滑衝進對向車道，再和林女駕駛的黑色自小客車發生第二次撞擊，造成總共3車交通事故，計有5人受傷送醫。

▲機車騎士戴著安全帽。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方指出，此次交通事故，造成陳姓員警右手擦傷、顏男頭部受傷及車上張姓乘客四肢擦傷，林女四肢擦傷及車上林姓乘客腳部擦傷，員警和顏男、林女3人，都均無酒精反應，至於詳細交通事故發生原因，目前警方已調閱相關監視器資訊，並保全事故車輛之行車紀錄器影像，將進一步調查釐清，並作為後續鑑定。

但根據BMW的行車記錄器，在車禍發生前，有一輛機車從BMW對向經過，機車騎士的確是有戴著安全帽，而這輛機車是否就是警車追逐的那輛，恐怕警方需要提出更多證據或畫面來釐清外界的疑慮。

對此，旗山分局表示，BMW行車記錄器上出現的機車，並非警車追逐的未戴安全帽的機車，該車早已逃逸，至於詳細車禍發生原因，會將相關影像進一步釐清調查。