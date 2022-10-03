全台發錢了！　這些縣市「最高領20000」

▲各縣市重陽敬老禮金一次看。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

明天（4日）就是一年一度的九九重陽節，這天又被稱為敬老節。為表達對長者的關懷與尊敬，各縣市為長者全面發放重陽敬老金，讓長輩們歡喜度過重陽佳節，其中新北市、桃園市長者最高可領2萬元。《ETtoday新媒體》詳細整理各縣市重陽敬老禮金、發放時間、領取方式。

▎台北市



發放對象、金額：



● 65~98歲一般長者低收、中低收或中低收領有老人生活津貼長者：1500元

● 原住民 55 歲至 88 歲低收、中低收或中低收領有老人生活津貼長者：1500元

● 89歲以上原住民：10000元

● 99歲以上一般長者：10000元

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發放領取方式：匯款方式致送，無帳戶者，將通知至本局老人福利科領取。

▎新北市



發放對象、金額：



● 65-79歲：1500元

● 80-89歲：2000元

● 90-99歲：5000元 (滿99歲者多贈禮品)

● 100歲以上：20000元

發放領取方式：依據長者意願，但以匯款為優先，有需要則由公所協助發放

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▎桃園市



發放對象、金額：

● 65-99歲：2000元

● 99歲以上：20000元

發放領取方式：

(一)未滿九十九歲者，由區公所於重陽節前五日，匯入其郵局或指定金融機構帳戶。但有特殊原因，經向戶籍所在地區公所申請核准者，得發放現金。

(二)年滿九十九歲者，由區公所指派代表發放現金。

(三)年滿一百歲者，得由本府社會局或區公所指派代表發放之。

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▎基隆市

發放對象、金額：

● 65-99歲一般長者：1000元

● 100歲以上：6000元+敬老禮品

發放領取方式：款項將於9月29日主動撥入長輩郵局帳戶

▎新竹縣

發放對象、金額：

● 65歲以上弱勢老人：10000元

發放領取方式：由民眾向鄉鎮市公所申請，後以匯款核發。

新竹市

發放對象、金額：

●65歲以上一般長者：2000元

發放領取方式：領取現金時限：10／3至11／30；若選擇匯款，10月1日開始發放。

▎苗栗縣



發放對象、金額：苗栗縣重陽敬老金，各鄉鎮依照財政收入而有不同金額

例：頭屋鄉：

● 80~89歲：500元

● 90~99歲：1,000元

● 100歲以上：2,000元

發放領取方式：9月6日起開始發放，採現金或匯款

▎台中市

發放對象、金額：

●65-89歲一般長者：2000元

● 55歲以上原住民：2000元

● 90-94歲：3000元

● 95-99歲：5000元

● 100歲以上：10000元

發放領取方式：若領取現金，10／4前，請洽戶籍地各區公所；匯款方式，8／16前向戶籍地區公所提出申請，9／15撥款至指定帳戶。

▎彰化縣

發放對象、金額：

● 65-99歲一般長者：1000元

● 65歲~79歲低收、中低收、身心障者：3000元

● 55~64歲原住民低收、中低收、身心障者：3000元

● 80~89歲低收、中低收、身心障者：6000元

● 90歲以上低收、中低收、身心障者：9000元

● 100歲以上長者：10000元

發放領取方式：由各鄉公所決定時間及地點，部分地區會有額外加碼金。以和美鎮公所為例，當地縣民滿 65 歲以上，即可在獲得通知後，到指定地點領取。

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▎南投縣

發放對象、金額：

● 60-64歲原住民：500元

● 65-99歲一般長者：1000元

● 100歲以上：10000元

發放領取方式：由南投縣各鄉、鎮、市公所辦理發放作業，依長者需求，採紅包方式領取現金，或匯款至指定戶頭。

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▎雲林縣

發放對象、金額：

● 65-69歲：1000元

● 70-79歲：2000元

● 80-89歲：3000元

● 90-99歲：6000元

● 100歲以上：12000元

發放領取方式：因為疫情關係，需要蒐集長者前輩帳戶資料的作業時間，所以特此提早公布今年度的重陽敬老禮金的發放規劃，65歲至99歲長者的重陽敬老禮金，會於重陽節前轉帳至長者帳戶，百歲人瑞的重陽敬老金，則會由縣府派員親送。

▎嘉義縣

發放對象、金額：

● 65-89歲：3000元

● 90-99歲：6000元

● 100歲以上：9000元

發放領取方式：滿 65 歲至 99 歲老人，可以匯款、現金方式領取，100 歲以上由縣長發放。



嘉義市

發放對象、金額：

●65-79歲：3000元

● 80-89歲：6000元

● 90-99歲：9000元

● 100歲以上：12000元

發放領取方式：嘉義縣敬老金由各鄉、鎮、市區公所人員，於重陽節前 2 週開始發放，可領取 3千、6千、9千或 1 萬 2千元的禮金。若無法在短時間發放，由里幹事持續發放至 12 月 1 日。

▎台南市

發放對象、金額：

● 65-99歲一般長者：1000元

● 55-64歲原住民：1000元

● 65-99歲弱勢長者：2000元

● 100歲以上：等值12000元的禮品

發放領取方式：10／2起透過各銀行、郵局或農會等金融金構以匯款方式發送；另為祝賀百歲以上人瑞，市長黃偉哲則是特別準備價值一萬二千元的金鎖片乙份

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▎高雄市

發放對象、金額：

● 65-79歲一般長者：1000元

● 55-79歲原住民：1000元

● 80-89歲：1500元

● 90-99歲：5000元

● 100歲以上：10000元

發放領取方式：55至64歲原住民及65歲至99歲老人之敬老禮金由區公所匯款或派員送達到家；百歲以上長者，指派專人慰問。

▎屏東縣

發放對象、金額：

● 90-99歲：500元

● 100歲以上：3200元

發放領取方式：由各鄉、鎮、市公所辦理派發。若人不在，或出國未歸且超過當年11月6日，不予發放。

▎宜蘭縣

發放對象、金額：

● 80-89歲原住民：1200元

● 90-99歲：1200元

● 100歲以上：12000元、禮品

發放領取方式：每年重陽節前（2022/10/4前）送達戶籍地登載長者住處

▎花蓮縣

發放對象、金額：

● 85-89歲：3000元

● 90-99歲：5000元

● 100歲以上：10000元

發放領取方式：由各鄉、鎮、市公所辦理發放，100 歲以上由政府派專員送至家。

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▎台東縣

發放對象、金額：

● 65-99歲：500元

● 100歲以上：5000元

發放領取方式：由各村里幹事、村里幹事會同鄉里長共同發放，100 歲以上由縣長盼原前往致贈。

▎澎湖縣

發放對象、金額：

● 65-79歲：5000元

● 80-89歲：6000元

● 90-99歲：8000元

● 100歲：15000元+賀匾1幀

● 100歲以上：15000元+禮品1份

發放領取方式：自 109 年起並設籍滿 3 年以上者，免申請即可獲得，由社會處審核後轉送各公所。

▎連江縣

發放對象、金額：

● 65-79歲：1500元

● 80-89歲：2000元

● 90-99歲：3000元

● 100歲以上：10000元

發放領取方式：65-99歲長者將在10／2前，各鄉公所派員或轉帳；100歲以上長者，由縣長親送。

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