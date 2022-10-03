激情過後！台北「三腳督」選戰策略應調整　學者這樣建議

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝、黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長三陣營的候選人蔣萬安、陳時中與黃珊珊上週末都展開大造勢；蔣萬安藉市議會活動與藍營最強母雞、新北市長侯友宜首合體；陳時中競總成立，正副總統、行政院長拉抬聲勢；黃珊珊除了跟台北市長柯文哲勤跑行程外，也獲得前時代力量黨主席黃國昌力挺。對此，文大廣告系教授鈕則勳就三位候選人未來選戰略進行分析，建議蔣萬安可組「蔣啟強中生代連線」，陳時中要找回沉穩疫情指揮官人設，吸納中間選票；黃珊珊應盡快辦辯論，才能與對手區隔，否則藍綠歸隊後便為時晚矣！

蔣萬安2日到新莊合體侯友宜，兩人就塭仔圳開發案交換意見。鈕則勳認為，蔣萬安目前穩扎穩打，有侯友宜的政治能量，絕對能幫蔣萬安加分；他建議蔣除「蔣侯連線」外，也要主動找黨內中壯派合體，例如與立委江啟臣、前台北市議員羅智強組「蔣啟強連線」，這可給予藍軍支持者有更大的中壯接班希望。

鈕則勳進一步分析，中壯派接班在國民黨內是非常重要議題，但這次國民黨主席朱立倫提名過程有非常多爭議，顯示朱立倫還是有一定程度的自我利益考量，可能不希望中壯派串聯集結，造成相對老派的政治人物有一定程度的威脅，而這也是一些國民黨支持者不願挺國民黨候選人的原因，因為看不到中壯派接班，反倒是老派把持著國民黨權力。

對於蔣萬安是否該找前高雄市長韓國瑜及朱立倫站台，鈕則勳則持保留態度。他指出，蔣萬安實力有漸入佳境，若找韓國瑜恐怕會失焦，而韓可能藉此試水溫，搞不好又想選2024，衍生後續問題，另外若韓國瑜看到場子熱，又無法控制論述，可能會被競爭對手找到可以操作的部分。

至於朱立倫部分，鈕則勳說，藍軍有很多支持者對朱立倫抱持一定程度比較非正面的看法，且朱立倫政治能量持續減弱，當蔣萬安政治能量起來的時候，若朱來助選，恐是想借蔣萬安的政治能量，來膨脹自己的政治能量，都會導致不必要的風險跟揣測。

在陳時中陣營方面，競選總部2日成立時，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁等民進黨大咖站台造勢，主打防疫成績。鈕則勳說，「這是必要之舉」，陳時中有蔣萬安跟黃珊珊沒有的府院黨支持，但這可能是把雙面刃。

鈕則勳指出，對陳時中有利的是行政資源，但不利的是，民進黨執政團隊自前新竹市長林智堅退選後的多項問題，例如柬埔寨詐騙案，政府危機處理不到位、打算立法有控制言論自由疑慮的「中介法」、疑擋慈濟採購疫苗爭議等，都讓民間慢慢形成討厭民進黨氛圍，這點恐怕會越站台，越讓民眾感到不滿。

鈕則勳也指，陳時中跟新北市長候選人林佳龍合體，效果不比蔣萬安與侯友宜站台高，未必能幫陳加分，只是增加話題性。他強調，陳時中當務之急是找回中央流行疫情指揮官的人設，這是對陳才是最有利的，不管是沉著、穩定或抗壓力強的形象，指揮官可以訴求中間選民跟年輕族群，所以建議陳重新找到主場，在政策跟行銷上都要強化指揮官的人設。

至於黃珊珊陣營，鈕則勳表示，黃國昌淡出政壇，也不再是時代力量黨主席，跟時力關係也沒有創黨時那麼好，加上時力是泛綠政黨，對黃珊珊的選票擴張沒有什麼特別助力。他認為，黃國昌幫黃珊珊，主要是希望延續個人政治生命、創造話題，另外如果要幫陳時中，有太多綠營人士卡位，他已經排到太後面了。



對於柯文哲替黃珊珊站台時砲火猛烈，佔盡新聞版面，是否影響黃的曝光度？鈕則勳說，正面效果還是大於負面，因為柯文哲可以避免黃珊珊被邊緣化，否則黃珊珊連話語權跟媒體曝光度都沒有。

鈕則勳指出，黃珊珊最熟稔市政，當務之急是以此區隔蔣萬安跟陳時中，所以他認為辦辯論對黃最有利，且越早辯論越有利，否則晚了等藍綠歸隊後，效果就減了；另外，黃珊珊與柯文哲的攻守默契要再更強，黃要跟柯說，在主攻部分的言詞還是要精準，否則言詞錯誤、太過激烈，黃珊珊又要圓場。