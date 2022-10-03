　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

激情過後！台北「三腳督」選戰策略應調整　學者這樣建議

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝、黃國霖攝）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝、黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長三陣營的候選人蔣萬安、陳時中與黃珊珊上週末都展開大造勢；蔣萬安藉市議會活動與藍營最強母雞、新北市長侯友宜首合體；陳時中競總成立，正副總統、行政院長拉抬聲勢；黃珊珊除了跟台北市長柯文哲勤跑行程外，也獲得前時代力量黨主席黃國昌力挺。對此，文大廣告系教授鈕則勳就三位候選人未來選戰略進行分析，建議蔣萬安可組「蔣啟強中生代連線」，陳時中要找回沉穩疫情指揮官人設，吸納中間選票；黃珊珊應盡快辦辯論，才能與對手區隔，否則藍綠歸隊後便為時晚矣！

蔣萬安2日到新莊合體侯友宜，兩人就塭仔圳開發案交換意見。鈕則勳認為，蔣萬安目前穩扎穩打，有侯友宜的政治能量，絕對能幫蔣萬安加分；他建議蔣除「蔣侯連線」外，也要主動找黨內中壯派合體，例如與立委江啟臣、前台北市議員羅智強組「蔣啟強連線」，這可給予藍軍支持者有更大的中壯接班希望。

鈕則勳進一步分析，中壯派接班在國民黨內是非常重要議題，但這次國民黨主席朱立倫提名過程有非常多爭議，顯示朱立倫還是有一定程度的自我利益考量，可能不希望中壯派串聯集結，造成相對老派的政治人物有一定程度的威脅，而這也是一些國民黨支持者不願挺國民黨候選人的原因，因為看不到中壯派接班，反倒是老派把持著國民黨權力。

對於蔣萬安是否該找前高雄市長韓國瑜及朱立倫站台，鈕則勳則持保留態度。他指出，蔣萬安實力有漸入佳境，若找韓國瑜恐怕會失焦，而韓可能藉此試水溫，搞不好又想選2024，衍生後續問題，另外若韓國瑜看到場子熱，又無法控制論述，可能會被競爭對手找到可以操作的部分。

至於朱立倫部分，鈕則勳說，藍軍有很多支持者對朱立倫抱持一定程度比較非正面的看法，且朱立倫政治能量持續減弱，當蔣萬安政治能量起來的時候，若朱來助選，恐是想借蔣萬安的政治能量，來膨脹自己的政治能量，都會導致不必要的風險跟揣測。

在陳時中陣營方面，競選總部2日成立時，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁等民進黨大咖站台造勢，主打防疫成績。鈕則勳說，「這是必要之舉」，陳時中有蔣萬安跟黃珊珊沒有的府院黨支持，但這可能是把雙面刃。

鈕則勳指出，對陳時中有利的是行政資源，但不利的是，民進黨執政團隊自前新竹市長林智堅退選後的多項問題，例如柬埔寨詐騙案，政府危機處理不到位、打算立法有控制言論自由疑慮的「中介法」、疑擋慈濟採購疫苗爭議等，都讓民間慢慢形成討厭民進黨氛圍，這點恐怕會越站台，越讓民眾感到不滿。

鈕則勳也指，陳時中跟新北市長候選人林佳龍合體，效果不比蔣萬安與侯友宜站台高，未必能幫陳加分，只是增加話題性。他強調，陳時中當務之急是找回中央流行疫情指揮官的人設，這是對陳才是最有利的，不管是沉著、穩定或抗壓力強的形象，指揮官可以訴求中間選民跟年輕族群，所以建議陳重新找到主場，在政策跟行銷上都要強化指揮官的人設。

至於黃珊珊陣營，鈕則勳表示，黃國昌淡出政壇，也不再是時代力量黨主席，跟時力關係也沒有創黨時那麼好，加上時力是泛綠政黨，對黃珊珊的選票擴張沒有什麼特別助力。他認為，黃國昌幫黃珊珊，主要是希望延續個人政治生命、創造話題，另外如果要幫陳時中，有太多綠營人士卡位，他已經排到太後面了。

對於柯文哲替黃珊珊站台時砲火猛烈，佔盡新聞版面，是否影響黃的曝光度？鈕則勳說，正面效果還是大於負面，因為柯文哲可以避免黃珊珊被邊緣化，否則黃珊珊連話語權跟媒體曝光度都沒有。

鈕則勳指出，黃珊珊最熟稔市政，當務之急是以此區隔蔣萬安跟陳時中，所以他認為辦辯論對黃最有利，且越早辯論越有利，否則晚了等藍綠歸隊後，效果就減了；另外，黃珊珊與柯文哲的攻守默契要再更強，黃要跟柯說，在主攻部分的言詞還是要精準，否則言詞錯誤、太過激烈，黃珊珊又要圓場。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
新北男亂刀殺前妻！房屋權狀貼她臉上　左右手各塞5千
快訊／台南晶英酒店171人食物中毒　檢驗結果出爐
獨／BMW與警車相撞影曝！駕駛昏迷指數3　母慟：只要兒子醒來
快訊／迷你馬新店逛大街　汽機車急閃
iPhone 14偵測車禍　警到場發現「車上6人全死」
查爾斯要清理門戶！　王室「2公主」頭銜恐遭拔除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

與教師團體交流教育政策　鄭運鵬盼化身為照顧老師與學生的遮雨棚

控鍾東錦曾「行兇打死人」　黃國昌：以為改名不會被發現

蘇貞昌稱不查人民言論思想　蔣辦批「職業說謊家」：不愧連神明都敢騙

陳時中發言人團隊「＋4」　81年次新銳女律師入陣

激情過後！台北「三腳督」選戰策略應調整　學者這樣建議

「台灣若受武力威脅我們會勇敢站出來」　德國訪團：會協助台灣

被控曾犯傷害致死！鍾東錦競總轟時力：為選舉挖出3、40年舊案

基隆藍綠混戰互潑髒水　黃希賢關懷長輩喊成立醫學中心

搶青年選票！王惠美推出競選潮T　洋溢年輕朝氣

陳其邁支持度輾壓柯志恩　柯辦4回應：民調刻意挑在造勢晚會

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

樂天啦啦隊副隊長筠熹

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

男顧客提24瓶水走出店　整件褲子突掉到膝蓋！

與教師團體交流教育政策　鄭運鵬盼化身為照顧老師與學生的遮雨棚

控鍾東錦曾「行兇打死人」　黃國昌：以為改名不會被發現

蘇貞昌稱不查人民言論思想　蔣辦批「職業說謊家」：不愧連神明都敢騙

陳時中發言人團隊「＋4」　81年次新銳女律師入陣

激情過後！台北「三腳督」選戰策略應調整　學者這樣建議

「台灣若受武力威脅我們會勇敢站出來」　德國訪團：會協助台灣

被控曾犯傷害致死！鍾東錦競總轟時力：為選舉挖出3、40年舊案

基隆藍綠混戰互潑髒水　黃希賢關懷長輩喊成立醫學中心

搶青年選票！王惠美推出競選潮T　洋溢年輕朝氣

陳其邁支持度輾壓柯志恩　柯辦4回應：民調刻意挑在造勢晚會

考試遇襲！阿富汗教育中心自殺攻擊43死83傷　受害者多為女性

18天2起警車事故釀5傷！BMW男貼「無頭骨」字條　旗山分局恐將國賠

台灣9月機車銷量揭曉！SYM三陽再奪冠「完成5連霸」　市佔上看4成

鏡電視申設爆「政治介入」疑涉不法　士林地檢：分他字案偵辦

禾浩辰床戰黃薇渟自爆「把手伸進去」　還原拍攝現場：很像AV帝王

男按摩師「手滑」猥褻女客！揉捏胸部+下體　反問：力道可以嗎？

iPhone12狂滑4.5小時！「電量還有97％」他傻眼　網笑：迴光返照

國慶首發！北藝大校花「巨乳擠爆國旗」喊：投給我

與教師團體交流教育政策　鄭運鵬盼化身為照顧老師與學生的遮雨棚

冷血男亂刀砍殺前妻！臉貼房屋權狀、雙手塞5千　自首判15年半

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

4大咖力挺陳時中！他點出最大敗筆：分裂了

2024誰當總統？藍綠白三強曝光　侯友宜小輸2.6個百分點

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

蔣萬安拋教育政策　幼教、國教、中等及後中等教育藍圖一次曝光

柯文哲上台「人被拍少了」？　四叉貓抓真兇：關我屁事

「房地產是護國神山」遭譏炒房部長　徐國勇：不要斷章取義

「高雄浮屍」惹毛學者、醫師　怒轟馬英九：殘酷冷血

民調：沈慧虹30.4%、高虹安27.3%　「戰學歷有殺傷力」

追殺高虹安「4天50萬筆」攻擊　10大粉專：謝謝帶流量

轟矢板明夫「吃共產黨奶水長大」　蔡正元同意公開辯論

賴清德12小時內未道歉　柯：人在江湖

快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

戰翻周玉蔻、打趴陳時中　媒體人爆蔣萬安有「王牌」：會越來越強

更多熱門

相關新聞

被控曾犯傷害致死！鍾東錦競總回應了

被控曾犯傷害致死！鍾東錦競總回應了

時代力量立委邱顯智、與苗栗縣長候選人宋國鼎今(3日)召開記者會，抨擊現任議長、苗栗縣長候選人鍾東錦1987年曾犯下傷害致死案，呼籲鍾出面說明。對此，鍾東錦競總發言人陳怡樺稍早回應，邱顯智、宋國鼎2人號稱人權律師，竟為選舉罔顧人權、汙衊議長，「這樣的律師讓人不敢恭維！」

基隆藍綠混戰互潑髒水　黃希賢喊成立醫學中心

基隆藍綠混戰互潑髒水　黃希賢喊成立醫學中心

搶青年選票！王惠美推出競選潮T　洋溢年輕活力

搶青年選票！王惠美推出競選潮T　洋溢年輕活力

陳其邁支持度輾壓柯志恩　柯辦4點回應

陳其邁支持度輾壓柯志恩　柯辦4點回應

游淑慧批黃珊珊將「北市府變競總」

游淑慧批黃珊珊將「北市府變競總」

關鍵字：

蔣萬安陳時中黃珊珊鈕則勳韓國瑜2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

蘋果公佈2021年供應鏈名單　3台廠進榜、雙鴻等5業者慘遭除名

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面