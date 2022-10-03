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麥當勞甜心卡「B區飲品無環保杯5元折扣」挨轟！　業者回應了

▲▼麥當勞全門市6月1日起全門市自備飲料杯現折5元。（圖／業者提供）

▲麥當勞全門市6月1日起提供自備飲料杯現折5元折扣。（圖／業者提供）

記者蕭筠、楊慧琪／台北報導

環保署公告自今年7月1日起，包括連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場，凡消費者自備飲料杯購買飲料須提供與未自備飲料杯至少5元價差，意指使用環保杯可現折5元，麥當勞則搶先於6月就全面祭出折價6元優惠，不過近日被爆甜心卡買A送B中所贈送的B區飲品，若是自帶環保杯無折扣，遭質疑違法。對此，業者回應依法令辦理，環保署也指此舉無違法。

▲▼麥當勞甜心卡。（圖／記者蕭筠攝）

▲甜心卡B區贈送飲品無提供環保杯折扣挨轟。（圖／記者蕭筠攝）

針對遭爆甜心卡贈送B區飲品為提供5折扣一事，麥當勞回應強調「凡贈送飲品皆不會給折扣」，表示是因贈送飲品消費者無需花錢，並進一步指出，6月1日至7月5日是為鼓勵消費者自備飲料杯，凡自備飲料杯至餐廳購買飲料，無論大中小杯皆可現折5元，「期間擴大適用範圍至贈送的飲料，希望吸引更多消費者響應，7月6日起則依照法令規定辦理。」

另，環境保護署資源回收管理基金管理會組長連奕偉表示，就法令規定，飲料贈品屬零元消費樣態，民眾只要沒有花錢購買，業者就不需提供折扣，所以麥當勞並無違法，但還是歡迎民眾可以自備飲料杯盛裝免費飲料，也呼籲業者配合提供。至於麥當勞之前有提供折扣優惠，後來又取消優惠，因為都屬免費贈品，也符合規範。

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麥當勞甜心卡.環保杯折扣

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