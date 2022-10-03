好便宜快搶！iPhone 14殺到只要5折價　整點開賣時段快記下來

▲蘋果話題新機iPhone 14。（圖／取自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

10月百貨週年慶旺季開打，同時準備迎接雙十連假到來，電商平台搶攻線上買氣，陸續祭出特惠商品、折價券等各項好康，平時下不了手的高價3C家電或專櫃美妝保養品牌，現在買很划算之外，這波還有一大必搶重點，就是才剛上市不久的iPhone 14只要半價即可入手，兩大開賣整點時段趕快筆記下來。

東森購物網即日起至10/7推出「週年大放價」，祭出每日整點秒殺商品限時瘋搶、領券現折、挑戰任務拿獎金等購物好康外，指定消費美妝、保健商品，單筆滿1,599元共3筆，即贈520枚東森幣，單筆消費滿9,000元亦可獲得300枚東森幣，全站消費不限金額再抽商品1折券，最高享22%回饋。下單選擇7-ELEVEN取件並登記活動，再送冰濃萃拿鐵+東森幣60枚，限量3,000名。

▲東森購物網即日起至10/7推出「週年大放價」。（圖／翻攝自東森購物網）

樂天市場主打雙十購物節，即日起至10/17早上9點59分連續15天推出「線上週年慶不打烊」，首波10/4～10/11推出每天晚上9點限時5折，包含Apple AirPods Pro、iPad 9、Panasonic國際牌11L除濕機、PS5、Nintendo Switch遊戲組等3C夯品通通半價，還有話題新機iPhone 14特殺優惠，果粉可拼一下手速搶起來。

根據樂天市場公布iPhone 14 128G必搶時段，10/3～10/4、10/6～10/16每日中午12點下殺7折開賣，特價19,530元，10/5晚上9點最便宜只要5折，特價13,950元。除了整點搶購5折商品，活動期間天天領取4張優惠券，只要於指定店家消費，不限金額可現折30、滿1,000折66、滿2,500折250、3C滿萬折1,000，每日最高再賺1,346元。

蝦皮購物則有「10.10品牌週年慶」，首波優惠瞄準秋季保養，蘭蔻、碧兒泉、植村秀、后、契爾氏、雪花秀、蘭芝等超過10家專櫃保養品牌，明星特惠組天天5折起；另有40大品牌旗艦店夯品天天下殺5折活動，例如神腦賣場推AirPods二代特惠價2,599元，雅詩蘭黛精選特潤超導全方位修護露1,010元，而10/10當天指定品牌用券享滿千折百優惠，還可加乘使用「6張全站299元起免運券」及「4張商城券」。