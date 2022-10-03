影／正妹喝酒慘被下迷姦藥！潮熱脫衣「想做愛」　心臟撲通跳窒息難耐

記者羅翊宬／綜合報導

泰國日前發生一起震驚社會的離譜事件！位於泰國東北的烏隆他尼府傳出酒吧餐廳的女公關在喝掉被下迷藥的酒後，差點因藥效發作喪命。一位熟客帶著3名來自國外的朋友，親自指定女公關做服務，豈料3名女公關在半推半就喝下摻有白粉的酒，身體開始產生灼熱感，甚至還引起性慾。

根據泰媒《暹羅早報》、《泰國日報》，一名男性熟客帶著其他3名外國男性於9月27日晚間8時30分前往烏隆他尼府的酒吧餐廳，他們指定2位女公關進行服務，而2位女公關又帶著另外一名女公關，3名女公關的年齡介於19至23歲，後來男顧客勸道，只要喝完白酒便會給數千美元的小費。

不過其中一位女公關卻發現，男客人竟然在杯子裡放入白色粉末，因此她們表明自己不想喝酒。

▲泰國東北某酒吧餐廳，3名女公關喝下摻有白色粉末的酒後，開始出現異常生理反應。（圖／翻攝自YouTube）

在半推半就之下，3名女公關還是硬撐喝完杯中物，然而3人果然開始起了奇怪的生理反應，她們身體出現潮熱、興奮麻木、呼吸急促、心臟撲通撲通跳，其中一名女孩甚至感覺到「想做愛」的慾望，開始在無意識的情況下脫光衣服，她在現場大吼大叫，最後甚至一度瀕臨窒息，差點停止呼吸心跳。

眼見情況不太對勁，店內的其他職員趕緊上前協助，將3名女公關帶到廁所用蓮蓬頭沖水，試圖沖淡藥效，並將之送往醫院急救。醫師表示，3位女公關血糖偏低。在症狀改善後，已採取體內異物檢測，血液檢驗結果必須等候10至14天，警方將從監視器影像獲取證據。

報導指出，其中一名女公關的症狀之所以比其他2人還嚴重，可能是因為她患有先天性的氣喘。

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