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印尼球場「人踩人」釀129死！官員爆門票超賣4千張　總統下令調查

記者張方瑀／綜合報導

印尼爪哇省1日一場足球賽後球迷發生衝突，警方在現場發射催淚彈，甚至用棍棒狂打驅趕球迷，爆發嚴重踩踏事件，造成至少129人死亡、180人受傷，其中一名受害者年僅5歲。目前賽事已全面暫停，事後更爆出門票超賣4000張，總統佐科威（Joko Widodo）也下令進行調查。

▲▼印尼足球場爆發踩踏事件造成129死。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印尼足球場爆發衝突，警方在現場發射催淚彈，甚至用棍棒狂打驅趕球迷。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印尼足球場爆發踩踏事件造成129死。（圖／達志影像／美聯社）

根據《海峽時報》報導，印尼甲級足球聯賽在當地時間1日晚上舉行，主場的阿雷馬（Arema FC）以3比2輸給爪哇的帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya），結果比賽結束時，數十名阿雷馬的球迷衝入球場，與另一隊球迷發生暴力衝突。

東爪哇警察局長阿芬塔（Nico Afinta）向記者表示，警察到場後發射催淚彈試圖控制球迷，但卻讓現場更加混亂，「整個球場已經變成無政府狀態，他們（球迷）開始襲擊警察。」當球迷全往出口奔去時，就發生了嚴重踩踏事件，最後導致至少129人死亡、180人受傷。

▲▼印尼足球場爆發踩踏事件造成129死。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印尼足球賽踩踏事件造成至少129人死亡，附近醫院堆滿屍袋。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印尼足球賽驚爆踩踏事件。（圖／達志影像／美聯社）

阿芬塔表示，受害者中年紀最小的年僅5歲，另外還有2名警察死亡，129名死者中有34人是在球場內死亡，其餘則是在醫院內死亡。總統佐科威2日發表電視聲明，下令有關部門重新評估球場的保安，同時停止比賽直到調查結果出爐，「這必須是國內足球賽的最後一場悲劇。」

印尼首席安全部長馬福（Mahfud MD）表示，現場人數已經超過可容納數量，該座足球場可容納3.8萬人，但當天卻售出了4.2萬張門票。 印尼青年事務及體育部長柴努丁（Zainudin Amali）則說，當局將重新評估足球賽的安全性，有必要的話將討論是否開放球迷入場觀賽。

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