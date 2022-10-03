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印尼足球場暴動釀125死320傷　警違反指引射催淚彈爆眾怒

▲▼ 印尼東爪哇足球賽事中，發生近年來最大規模體育賽事踩踏傷亡事件 。（圖／路透）

▲印尼足球賽爆發近年最大規模體育賽事踩踏傷亡事件 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）1日發生足球場暴動，群眾踩踏事件釀至少125人死亡、大約320人受傷，是全球史上最嚴重的體育館災難之一。警方在鎮壓暴動球迷時大量使用催淚彈，造成觀眾恐慌讓場面更失控，現在已成為譴責的焦點，許多人要警方為傷亡慘重負責。

綜合外電報導，地主隊阿雷馬足球俱樂部（Arema FC）在東爪哇省瑪琅市迎戰帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya），終場以2比3輸球，主場球迷氣瘋紛紛闖進球場內，警方隨即進入場內壓制，但期間竟向群眾發射催淚瓦斯，還持警棍追打，場面失控後爆發大規模踩踏事件，最終釀成破百人死亡的意外，其中包含2名警員。

警方將騷亂（unrest）定調為暴動（riots），聲稱因此才會發射催淚彈；然而此舉已經違反國際足聯（FIFA）的場館指引。警方表示，群眾當時紛紛跑向同一個出口，許多人因遭踩踏、窒息而死，「他們全跑到一個出口，那裡擠滿了人，人群持續累積造成呼吸困難，缺乏氧氣。」

▲▼ 印尼東爪哇足球賽事中，發生近年來最大規模體育賽事踩踏傷亡事件 。（圖／路透）

▲現場一片混亂 。（圖／路透）

醫院告訴當地新聞台，最年輕的死者年僅5歲。官方先前表示死亡人數為174人，不過在1日晚間修正為125人，經過與10間醫院傷患對比後，認為有多達320人受傷，還不算未送到院或自己回家的傷者。

事件發生後，警方的暴力和過當處力方式引發眾怒。人權專家紛紛要求警方回應，表示根據國際足總的安全指引，警方不應在足球場內和周邊使用催淚瓦斯。

國際特赦組織印尼區執行長哈米德（Usman Hamid）表示，當局應給死者一個交代，並且要讓那些違規噴射催淚彈、追打群眾的警察，接受內部調查和懲處。

國際特赦組織指出催淚彈的使用時機，應是在大量群眾做出暴力舉動，並且其他措施都無法遏制情勢失控時才能使用，還必須先舉牌警告，讓民眾有最後機會能決定散夥離去。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）對此表示，這是足球界最黑暗的一天，而且是一場無法理解的悲劇，「整個足球世界都還在震驚當中」。曼聯和巴塞隆那足球俱樂部都在網上哀悼，皇家西班牙人體育俱樂部則表示，他們會在當地時間2日的足球賽開踢前，先沉默哀悼1分鐘。

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