特別預算7.9億獨厚特定媒體？　使用明細「一表看懂」：1922用最多

▲王必勝說明防疫預算編列情形。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

行政院自疫情以來編列8400億防疫紓困特別預算，其中有7.9億媒體費用遭質疑獨厚特定媒體，對此，指揮中心指揮官王必勝今（3）在疫情記者會上列出使用明細，使用最多的為1922，共花費6億5500萬元，占比83%，其餘分別為記者會、防疫大作戰、宣導衛教與廣告等。王必勝強調，所有費用都是依法使用，並有合法程序受立法院監督與審計單位審查。

中央流行疫情指揮中心今日公布新增3萬3377例本土案例，較上周同期的2萬8513例增加17%；確診個案中增38例死亡，年齡均在50歲以上。若以單週病例來看，上週病例比上上週增加6.6%。今日另增74例BA.5個案，佔比79.6%與上周8成差異不大。

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疫情特別條例將存在到2023年6月30日，指揮中心恐將一併續存至該時。王必勝今日在記者會中，也列出7重點解釋指揮中心需存在原因，包括疫苗採購、邊境解封規劃等都在內。他另表示，目前仍處於BA.5疫情高原期，還需有賴指揮中心跨部會協調。

面對專家質疑疾管署明年防疫預算創史上新高形同浪費公帑，王必勝也回應，目前新冠疫情還在流行階段，明年因為沒有特別預算，只能編列公務預算支應防疫需求。因為無法預測明年狀況，「該編的還是要編，不能說到時候要用再編」，尤目前編列項目包括疫苗施打、藥物治療與防疫物資。

▲指揮中心預算說明。（圖／指揮中心提供）

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