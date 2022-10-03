新增93例BA.4、BA.5本土！佔確定病例近8成　羅一鈞：已取代趨勢

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增201例Omicron亞型變異株確定病例，分別為93例本土個案（74例BA.5、19例BA.2）及108例境外移入。醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增74例BA.5本土個案，占上週所有已定序93例的79.6。

今日新增74例BA.5本土個案，為34名男性、40名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部44例、中部18例、南部23例、東部8例，確診日介於今年9月8日至9月23日。

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截至目前國內今年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,002例、BA.4為92例、BA.2.75為32例、BA.2為1,006例；另累計632例BA.5、4例BA.4、2,501例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

▲國內新增BA.5個案說明。（圖／指揮中心提供）



針對國內境外移入BA.4、BA.5及BA.2.75個案，為47例男性、46例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年9月8日至9月22日。其中檢出BA.4個案自越南(1例)；BA.5個案分別自越南(19例)，美國(12例)，德國(8例)，加拿大(6例)，印尼(5例)，泰國(4例)，法國及荷蘭(各3例)，瑞士、韓國、緬甸、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞及英國(各2例)，紐西蘭、土耳其、香港、挪威、澳大利亞、西班牙、義大利、瑞典、新加坡、波蘭、菲律賓、中國、愛爾蘭、日本及奧地利(各1例)；BA.2.75個案分別自土耳其、馬來西亞、孟加拉國、荷蘭及新加坡 (各1例)移入。

另外，世界衛生組織(WHO)於今年9月28日資料指出，BA.5變異株佔比約為81.2%，BA.4變異株佔比約為8.1%，另BA.2變異株（含BA.2.75）佔比穩定處低點；目前BA.5變異株仍為全球主流株，惟BA.4.6及BA.2.75影響部分國家疫情，需密切監測國際病毒的演變。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

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