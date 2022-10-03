台中情侶對撞「雙開外送員」　短裙妹膝蓋紅一片...男友急呼呼

▲台中2日一名雙開外送員與雙載情侶發生對撞車禍，雙方均有多處擦挫傷。（圖／民眾提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市西區五權路與五權五街口昨（2）日發生一起「雙開外送員」與情侶對撞車禍，導致2車均連人帶車重摔，其中情侶檔手腳有多處擦挫傷，男友見女友膝蓋破皮，急得在一旁安撫，而外送員楊男則向警方表示，自己剛起步就發生車禍，所幸也無大礙，雙方肇責仍待釐清。

外送平台相當競爭，少部分外送員會選擇「雙開外送」，身上就得揹著2家外送包，以增加接單機會。台中市西區2日14時許卻有民眾直擊「雙開哥出事了」，一名27歲楊姓外送員行經五權路，正要起步時卻與26歲李男、25歲陳女雙載情侶檔發生車禍，2車在路口碰撞，導致雙方人車重摔，情侶檔身上還有多處擦挫傷。

情侶檔中，陳女穿著裙裝，導致重摔後膝蓋嚴重破皮，坐在地上不斷扶著膝蓋喊疼，一旁男友顧不得自身手上的擦挫傷，滿臉著急地安撫。外送員楊男則是正在接單，當下才剛吃完午餐想要繼續接，不料在該路口剛起步就發生車禍。

第一分局表示，經實施酒測，雙方均無酒駕情事，詳細肇事原因仍待警方調查釐清，呼籲民眾行駛時應注意車前狀況。事實上，台中市警局交通大隊上（9）月30日才找來100名外送員進行安全講習，不料2天後又傳出外送員車禍。