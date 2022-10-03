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快訊／正妹里長參選人跪地CPR搶命　萬華百公斤壯男送醫仍不治

▲▼環南綜合市場攤商聯誼晚會，鍾小平轉述，有人心肌梗塞失去呼吸心跳。（圖／鍾小平辦公室提供）

▲環南綜合市場攤商聯誼晚會，有人心肌梗塞失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。（圖／鍾小平辦公室提供）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

台北市環南綜合市場2日晚間舉行攤商聯誼晚會時，突有一名約100公斤的壯漢因為心肌梗塞失去呼吸心跳，擁有護理師執照的華江里長參選人洪佳君，她立即跪地實施CPR相救，之後由救護車送往醫院搶救，但男子最終搶救不治，宣告身亡。

2日晚間的聯誼晚會共有500多人在場，期間突然有1名49歲的男子於晚間8點多倒下，剛好附近坐著擁有護理師執照的里長參選人洪佳君和一排護理師，所以趕緊請對方出手相救，由洪佳君負責CPR、護理師打電話叫救護車，該里民原本已沒有呼吸心跳，經眾人合力急救終於恢復，後續送往醫院接受進一步治療。

華江里長參選人洪佳君。（圖／翻攝自Facebook／護理好政-里長選佳君）

▲華江里長參選人洪佳君。（圖／翻攝自Facebook／護理好政-里長選佳君）

萬華分局華江派出所指出，2日晚間接獲台大醫院通報該民眾程男死亡，送醫到宣告不治約半小時，大體已移至暫存台大醫院往生室，警方慎重起見仍須送司法相驗釐清死因。

警方2日晚間約談家屬了解狀況，經了解男子為萬華當地居民，家住環河南路三段，體型壯碩體重破百公斤，據調查，發現程男曾經胸口不適就醫，醫院檢查醫囑需裝設心導管支架改善病狀，但男子平常忙碌未及就醫接受心導管手術治療，是以發生憾事，家屬認為可能係自身心血管問題造成，警方慎重起見仍須送司法相驗釐清死因。

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