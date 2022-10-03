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陳時中發言人團隊「＋4」　81年次新銳女律師入陣

▲▼陳時中發言人團隊「＋4」　81年次新銳女律師入陣。（圖／記者呂晏慈攝）

▲總幹事吳思瑤今天宣布4名新任發言人陣容。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰倒數54天，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤3日公布新任發言人陣容，包括台北市土木技師公會理事長莊均緯、醫師公會全國聯合會副秘書長羅浚晅、81年次的新銳律師陳品潔，以及2014年曾加入台北市長柯文哲競選團隊、「小英女孩」新聞部主任林聿禪。

吳思瑤表示，台北市長的選舉進入下半場，陳時中已經提出14項領域、超過140項具體的台北市市政政策，接下來仍會持續提出更多政策論述，因此，陳時中競選團隊延攬不同領域的專業人才與年輕世代，要讓台北市的市長選舉進入政策實質討論的階段，引導選舉往正向的方向前進，陳時中會持續用政策說服選民，改變台北，讓台北更好。

莊均緯表示，在選舉當中，台北市民在乎的是一位候選人究竟有沒有關心大眾所真正關心的問題，更要檢視候選人是否有認真研議相關政策，市政政策的提出，才能真正改變台北，讓台北走向國際，而他相信，陳時中當選，一定能讓台北變得更好。

羅浚晅提到，台北市民已經厭倦了潑髒水的文化，除了包裝與攻擊，更應該要對不同候選人的政策提出討論，因此他加入陳時中的競選團隊，除了協助提出務實的政策，更要說出真話、看出問題，讓選舉能夠往正向的方向前進。

陳品潔表示，她是在疫情中對陳時中的治事風格感到印象深刻，因此她要代表背後年輕世代的律師們，一同站出來力挺陳時中。未來，也會用新世代、新銳形象的力量，說服更多選民支持陳時中。

林聿禪補充，她在過去十年從事新聞聯絡的工作，未來會以一個年輕世代的角色，除了持續強化媒體服務，也會協助陳時中團隊與年輕選民溝通，爭取更多年輕選票。

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