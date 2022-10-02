TikTok瘋傳「張腿曬下體」吸陽氣！網稱可增強性慾　醫生警告母湯

▲TikTok瘋傳會陰日光浴可增加身體維他命D還能增強性慾。（圖／翻攝自TikTok，下同）



記者張方瑀／綜合報導

歐美國家的男女非常喜歡做日光浴，將身體四肢曬成漂亮的古銅色，而現在連「私密處」也不放過。TikTok近來流行「會陰」日光浴，顧名思義就是躺在地上將雙腿張康，讓下體可以充分曬到太陽，友人分享這會讓全身充滿能量，甚至是性慾高漲，但皮膚科醫生也警告，這千萬不能過量。

根據《紐約郵報》報導，在TikTok的熱門影片中，近來相當流行會陰日光浴（Perineum sunning），可以看到有許多男女會躺在沙灘、草地或泳池邊，將雙腿向上張開，將整片下體暴露在陽光之下，進行享受會陰日光浴的美好。

TikTok用戶Abushady表示，這種作法就像陽光從下往上充滿了自己的身體；另一名用戶Sasha Piton則說，會陰日光浴讓她改變很多，「我擁有更好的睡眠、更多的能量、性慾變得更強，而且屁股也曬得更黑更美了。」

不過，自從這股潮流在2019年首次出現後，醫學專家就警告，人們不要一昧追求曬成古銅色，尤其是生殖器和肛門周圍的皮膚相當薄且敏感，太常曝曬在陽光之下，很有可能會損害皮膚或是增加罹患皮膚癌的風險。

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