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英男收留烏克蘭妹！私奔到分手只花4個月　她小三當不成…要回國了

▲▼英國男子29歲男子東尼（Tony Garnett）在今年5月收留22歲烏克蘭女子索菲亞（Sofiia Karkadym）10天後，拋棄妻女私奔。（圖／翻攝自IG／sonya_dobrvlsk、tee_garnett）

▲英國男子東尼（Tony Garnett）在今年5月收留22歲烏克蘭女子索菲亞（Sofiia Karkadym）10天後，拋棄妻女私奔。（圖／翻攝自IG／sonya_dobrvlsk、tee_garnett，下同）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭22歲女子索菲亞（Sofiia Karkadym）逃離戰火，在5月被英國男子東尼（Tony Garnett）收留10天後竟然變成介入婚姻的小三，和恩人私奔。然而，兩人只交往4個月，索菲亞就因酒後持刀狂砍被分手。如今，東尼表明鐵了心「拒絕復合」，讓索菲亞傷心地收拾著行李，計畫搭機回到烏克蘭。

▲▼英國男子29歲男子東尼（Tony Garnett）在今年5月收留22歲烏克蘭女子索菲亞（Sofiia Karkadym）10天後，拋棄妻女私奔。（圖／翻攝自IG／sonya_dobrvlsk、tee_garnett）

▲索菲亞和恩人私奔4個月後被提分手，如今正計畫回到烏克蘭。

現年30歲的東尼5月收留索菲亞10天後竟和她私奔，拋下結婚10年的妻子洛娜（Lorna）和小孩。然而，這段不被外界看好的異國戀情也只維持4個月。東尼日前接受《每日郵報》專訪表示，22歲女友變得非常易怒、具攻擊性，還想破壞他和女兒的關係，索菲亞9月24日酒後失控拿刀狂砍牆壁，鬧到警察前來關切，兩人也因此分手。

據《每日郵報》報導，索菲亞被分手後曾二度出現在東尼租屋處，要求和他見面，兩次皆被警察帶走。不過，9月30日深夜她冒著第3次被逮捕的風險，又出現在東尼的家門外。東尼受訪說，當天他和前女友通了1小時電話，轉告索菲亞她的母親希望她回到烏克蘭，「我告訴她我們絕對不可能復合了。」這是兩人分手後首次對話。

▲▲英國男子東尼和22歲烏克蘭難民索菲亞私奔，男方甚至拋棄妻女，結果4個月就分手。（圖／翻攝自IG／sonya_dobrvlsk、tee_garnett）

▲東尼表示，願意載索菲亞到機場，送她返回故鄉烏克蘭。

最後，東尼表示願意讓索菲亞進入家中，兩人當面聊了約30分鐘，「我不想讓她再被逮捕，也不想再花時間填寫報警資料，我真的厭倦了這整件事」。東尼說，「我再次告訴索菲亞我們已結束了。她說她要回到烏克蘭家人身邊，我很驚訝她變冷靜了…我提議要送她去機場，我查了航班，去烏克蘭的機票真的很便宜。」

索菲亞則告訴《每日郵報》，她很高興東尼又和她說話了，因為她不想只憑著一則簡訊就分手，她對著東尼保證自己再也不喝酒，希望對方再給她一次機會，但東尼拒絕了，「我可能不得不回到烏克蘭，因為我不能再這樣過日子了，我家人想要我回去。」

▲▼英國男子29歲男子東尼（Tony Garnett）在今年5月收留22歲烏克蘭女子索菲亞（Sofiia Karkadym）10天後，拋棄妻女私奔。（圖／翻攝自IG／sonya_dobrvlsk、tee_garnett）

▲東尼前妻洛娜（左圖女子）表示，即將向法院申請取消限制令，同時希望索菲亞（右）快點回去烏克蘭。

儘管東尼坦承，和索菲亞交往就是一個錯誤，但前妻洛娜聽到兩人分手後表示，「就算過了100萬年，我都不可能讓他回來。」不過，洛娜仍然認同東尼是個好爸爸，她將在下周透過律師向法院申請取消限制令，讓東尼可以探望孩子，對於烏克蘭籍小三她則表示，「她最好還是回去自己家吧，她已經毀了我的家。」

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