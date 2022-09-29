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慎入！女子生吃整碗「活螃蟹」　螯足狂甩動不怕被「咬舌」

@mahalkoomahlakolovemenot #ofwhongkong???????????????? #eating ♬ original sound - #LOVEMENOTMAHALKOOMAHALAKO( ｰ̀

圖文／鏡週刊

近日一段網路影片引發眾多網友注意，一名女子大啖整碗螃蟹，但這些螃蟹全是活的，螯足還在狂動，但女子完全沒有猶豫，大口大口吃下活螃蟹。

這段TikTok影片可見，該名女子大吃整碗活螃蟹，只見螃蟹的螯足仍在動，但女子完全不怕被咬的風險，直接把活螃蟹一口咬下去嚼，還吃得津津有味。

噁爆慎入！女子生吃整碗活螃蟹，螯足狂動不怕被「咬舌」。（翻自TikTok）

▲女子吃得津津有味。（翻自TikTok）

不過這段影片曝光後，引發眾多網友討論，網友們紛紛驚呼：「我的天哪」、「這都把寄生蟲吃進去了」、「這太瘋狂了」、「好噁心」。不過也有另一派網友指出，這種「生吃文化」在中國和南韓都可以看到，並認為這僅是一種「文化習俗」，不必大驚小怪。此外也有網友說，自己曾經在中國嘗試過生吃海鮮，「但這種食用文化真的並不常見」。

根據食品藥物管理署資料指出，生食海鮮較可能將「海獸胃線蟲」（Anisakis）等寄生蟲吃下肚，但這類寄生蟲如果經過 -35°C以下低溫冷凍15小時以上，或-20°C冷凍7天以上，以及80℃以上高溫烹煮就無法存活。因此只要不生食或經過適當處理，就能大幅降低腹瀉風險。

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