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浴室牆壁突「滲血狂流」嚇壞妹子　她拆家查出真相笑了：很科學

@lexyraye

Dude …… wtf … my wall is bleeding …..

♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat

記者吳美依／綜合報導

來自美國加州的萊克西（Lexy Chidester）發現，浴室牆壁突然滲出不明紅色液體，從鏡櫃下方不斷流出，看起來就像「牆壁在流血」，宛如惡靈詛咒的場景，在TikTok瞬間爆紅。她為了找出源頭，把全家都翻遍了，最後拆除鏡櫃才發現，原來是「生鏽」惹的禍，看完熱心網友的解釋後忍不住笑說，「這是一個很科學的答案，但合理多了！」

▲▼美國網友發現浴室牆壁突然「滲血」。（圖／翻攝TikTok@lexyraye）

▲萊克西發現浴室牆壁突然「滲血」。（圖／翻攝TikTok@lexyraye）

影片中，30歲的萊克西表示，「我在這棟房子裡住了20年，然後昨晚我的鏡櫃突然開始流血。這簡直就是活生生的恐怖電影」，甚至懷疑房子遭到惡靈糾纏。許多網友也被嚇壞了，非常好奇到底發生什麼事，另一些人開玩笑留言，「這種事情每個月總會來一次」、「其實我以前也遇過這種狀況，你所要做的就是拋棄整棟房子」。

▲▼美國網友發現浴室牆壁突然「滲血」。（圖／翻攝TikTok@lexyraye）

▲她撬開鏡櫃才找出真相。（圖／翻攝TikTok@lexyraye）

萊克西決心找出「滲血」源頭，尋求水電工的專業意見後，爬上閣樓檢查是否有管線破裂，還使用市面上的黴菌檢測組，卻仍沒有結果。最後，她要把鏡櫃裝回去時，才發現邊角出現顏色相似的金屬碎片，還與凝固的「鮮血」混在一起，使用鉗子撬開，終於找到答案。

萊克西受訪時表示，她的浴室通風不良，而鏡櫃水氣凝結又加上螺絲生鏽，才會導致可怕的「滲血」畫面。謎團解開後，浴室牆壁留下一點深色污漬，此外一切都很好。

@lexyraye Thank you to everyone who joined !! Here is the long awaited conclusion! #fyp #foryou #bleedingwall ♬ Cumbia Buena - Grupo La Cumbia

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