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睡睡雞不能亂吃！等於「喝下整瓶感冒藥水」　FDA：後果嚴重恐致死

記者葉睿涵／編譯

TikTok最近又興起新一波的惡搞挑戰，一道名為「睡睡雞」（sleepy chicken）的料理因顏色詭異、口味奇特而深受網友們歡迎，但美國食品和藥物管理局（FDA）警告，這種危險行為可能會引發嚴重後果，甚至致死。

據《紐約時報》報導，「睡睡雞」是一種將整瓶藍色感冒藥水「NyQuil」加入雞胸肉中烹煮的料理，讓雞肉的顏色變成藍色，同時又帶點奇異的口味，因此有人也將這道料理稱為NyQuil雞。

▲▼美國FDA警告民眾不要挑戰TikTok最近瘋傳的「睡睡雞」料理。（圖／翻攝自推特）

▲美國FDA警告民眾不要挑戰TikTok最近瘋傳的「睡睡雞」料理。（圖／翻攝自推特）

類似的挑戰早在2017年就出現在4chan、Reddit等平台，但這道料理的挑戰影片突然在今年1月再次在TikTok上瘋傳。由於NyQuil不是處方藥，非常容易取得，加上「睡睡雞」的顏色詭異、口味奇怪，因此不少網友爭相進行這項大冒險。

美國FDA在9月15日發布聲明，警告民眾不要參與TikTok這種「愚蠢又令人生厭」的挑戰，因為這道料理非常危險。FDA指出，吃下這道料理會使人們攝取過量的感冒藥水，而且NyQuil被煮沸後濃度會飆高，並改變其原有性質，「即使不吃雞肉，你在烹飪時也會吸入大量藥物蒸汽，從而導致肺部受損」。

報導稱，NyQuil含有乙醯胺酚（acetaminophen）、右美沙芬（dextromethorphan）和多西拉敏（doxylamine），攝取過量的人可能會出現痙攣、噁心、胃痛、心悸、嘔吐等症狀，嚴重者可能會癲癇發作、嚴重頭暈、肺功能受損，甚至致命，因此FDA提醒民眾千萬別貿然跟風。

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