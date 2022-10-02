台東阿伯嘴巴壞！三度辱嗆派出所長「菜鳥」　當場依現行犯送辦

▲台東分局豐里派出所。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／台東報導

台東一名54歲的宋姓男子因交通違規遭開單，並被通知前往轄區派出所領單，不料宋男一進所即對年輕的黃姓所長三度辱罵「菜鳥」，黃員為維護警方執行公務之威信，當即依現行犯將宋男逮捕，全案依妨害公務罪偵辦。台東地院審酌後，依侮辱公務員罪，判處宋男拘役25日，得易科罰金。

判決書指出，宋男當天被通知前往轄區派出所領取交通違規通知單，宋男踏進派出所後，見到黃姓所長身穿警察制服，明知其為依法執行職務之公務員，但卻基於侮辱犯意，當場對所長辱罵「我哪知道你是菜鳥，我以為你是菜鳥，我當作你菜鳥」等語。

黃姓所長不甘遭辱罵，為維護警方執行公務之威信，當場依現行犯將宋男逮捕，全案依妨害公務罪嫌送辦。

宋男警詢時坦承不諱，但辯稱自己所謂的「菜鳥」是指很年輕的意思，沒有要侮辱對方，「如果認為我這樣有侮辱公務人員我就承認，我有說這些話，但我沒有侮辱的意思。」

台東地院法官審酌，「菜鳥」一詞係對於踏入某領域或職場環境、對諸事不熟悉之新人的戲稱，宋男口出此言，係在派出所內，黃姓所長將通知單交予其簽名時，考量雙方並不相識，當下情境單純是員警執行公務相關程序，並未有嬉鬧之情；而宋男辯稱「菜鳥」是指年輕之意，但其可直稱對方年輕人、少年人，不須使用帶有蔑視、貶低意味之言語，考量宋男已54歲，智識正常，且有一定社會經驗，自應了解「菜鳥」一詞之意，其辯詞顯係推諉卸責之詞，不可採信，依侮辱公務員罪，判處宋男拘役25日，得易科罰金。