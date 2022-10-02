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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌賴清德冷熱有別？　吳思瑤反嗆藍白：見不得陳時中好

▲行政院長蘇貞昌與台北市長候選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇貞昌（右）昨天為陳時中（左）站台助講。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日成立，有媒體報導，陳與行政院長蘇貞昌牽手時高舉雙手，跟賴牽手時卻只舉一隻手，冷熱兩樣情。對此，陳時中競選團隊總幹事吳思瑤2日表示，這些不過都只是要轉移焦點，企圖用負面攻擊來掩飾自己的心虛，見不得陳時中好，如此而已。

▲副總統賴清德與台北市長候選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德（左）與陳時中（右）昨天在造勢大會同台。（資料照／記者林敬旻攝，下圖同）

吳思瑤今天表示，昨天全場湧進1.5萬多名支持群眾，線上也有逾萬名粉絲參與，幾位來站台力挺的貴賓，每一位都是特別認真準備推薦陳時中的內容，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、賴清德、蘇貞昌、競總主委陳建仁幾乎都是親力親為，用力用心，深怕在有限的演講時間無法充分表達對陳時中的肯定。

吳思瑤說，這樣的氣勢讓對手陣營感到懼怕，這樣的團結讓競爭者覺得不安，所以藍白兩方急切操作負面的攻擊，「憑空創造」出許多莫須有的場景，諸如「阿中與賴蘇冷熱有別？」、「賴清德副總統失言批評台北是疫情的開始？」，或者把防疫團隊來為老戰友陳時中打氣加油，扭曲為「陳時中競總是第二個指揮中心」，而這些不過都只是要轉移焦點，企圖用負面攻擊來掩飾自己的心虛，見不得陳時中好，如此而已。

對於主要競爭對手，吳思瑤評論說，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選總部迄今難產，看到陳時中團隊按部就班，國民黨當然心急；無黨籍台北市長參選人黃珊珊在市立大學校內舉辦競總成立大會，遭質疑涉及行政不中立，更發生策略長在台上致詞「以A片比喻選舉」的爭議發言，台北市長柯文哲只能選擇發動不實的攻擊，來為黃珊珊扳回一城。

「跟他們認真，就輸了！」吳思瑤說，陳時中團隊會為值得的事認真，而且認真到底，對市民負責，在陳時中13大領域、133項政見中，可以看見陳時中的絕對認真，搞破壞或搞分化的伎倆，只讓社會看清楚蔣萬安的能力空洞，以及柯黃聯手的市政崩壞，「司馬昭之心路人皆知，這種低劣操弄完全是為了掩飾自己的不安，我們一笑置之，無需認真」。

▲副總統賴清德與台北市長候選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝）

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