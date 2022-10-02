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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首合體！侯友宜談最大夢想　籲「蔣市長」處理好社子島開發問題

▲蔣萬安聽取侯友宜致詞。（圖／記者蘇晏男攝）

▲蔣萬安聽取侯友宜致詞。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安2日隨同國民黨台北市議會黨團參訪新莊塭仔圳，尋求連任的新北市長侯友宜則以市政行程受邀出席，這也是兩人今年選戰以來首度公開合體，互相力挺。活動中，新北市府方認為塭仔圳的開發可作為社子島的參考，而侯友宜也極力呼籲蔣萬安及藍北市議會黨團處理好社子島開發問題，讓他的「雙北共榮圈」夢想實現。值得一提的是，侯友宜致詞一開始先打趣表示，「你們都叫他蔣委員，為什麼不叫他蔣市長」。

侯友宜2日在塭仔圳故事館致詞時，除向國民黨北市議會黨團講述塭仔圳開發的過程與藍圖外，也表示自己最大的夢想，是已送內政部審查的「五股擴大都市計畫」，目的是讓兩百年洪水平原管制線以後跟社子島一起崛起，再加上蘆南、蘆北的大開發計畫（也已送內政部核定），打造雙北共榮圈。侯說，跟全世界競爭的千萬人口就要靠雙北崛起，所以雙北一定要共好。

對於計畫內容，侯友宜說，有蘆洲醫院、全台灣最大的「超級大堤坊」，堤防上有電動接駁車，以及興建「社蘆大橋」，讓蘆洲與社子島銜接。據侯友宜了解，社子島開發估600億元，於是他當場呼籲國民黨北市議會黨團趕快編列；侯也說，只有他有繼續為大家服務的機會，就要開始讓像開發塭仔圳一樣，把它做下去，接著等社子島處理好，雙北就可以共榮共好。

侯友宜表示，碰到任何問題，只要團心齊力，加上首長的決心、團隊的執行力，決定這個事能不能做成功；以蔣萬安的能力，以及議會的支持，社子島的開發會隨著五股擴大都市計畫，一定會讓雙北不一樣。蔣萬安不但要加油，也期待彼此能把這個夢組好，一起落實它。

據記者詢問，府方也坦言這計畫侯友宜已說過，但這場是頭一次侯多次強調該計畫與社子島的連結。

值得一提的是，侯友宜致詞一開始先打趣表示，「你們都叫他蔣委員，為什麼不叫他蔣市長」。

▼侯友宜向蔣萬安說明塭仔圳開發案。（圖／記者蘇晏男攝）

▼侯友宜向蔣萬安說明塭仔圳開發案。（圖／記者蘇晏男攝）

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