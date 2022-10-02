劉櫂豪舉辦貓奴召集令活動　貓皇貓后早午茶同樂

▲劉櫂豪舉辦貓奴召集令活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪造好新台東基地2日舉辦「貓奴召集令：貓皇貓后早午茶」活動，現場約20隻貓皇貓后，每隻都萌到不像話，讓參與民眾紛紛驚呼好可愛，好萌喔，劉櫂豪主張新台東縣政府要造好友善寵物環境，設寵物公園、優化流浪貓犬認養平台、繪製寵物地圖、舉辦寵物展，讓民眾可以與愛犬有悠然散步以及寵物交流的地方。

劉櫂豪造好新台東，新台東縣政府要造好友善寵物環境，特別在造好新台東基地舉辦貓皇貓后早午茶活動，希望大家能帶著寵物出門一起交流，現場特別撤下桌倚，大家席地而坐，以貓咪視角與貓咪一起同樂，設計飛貓腿鑽隧道比賽，劉櫂豪也親自頒發不同獎項給所有參與今天活動的貓咪，現場貓奴們也彼此分享飼養寵物的甜蜜甘苦談，共同來打造友善寵物的宜居家園。

劉櫂豪指出，擔任縣長會規劃設立寵物的公園，讓牽著毛小孩的愛犬人士與公園散步的民眾能夠分流，同時也要區分小型犬及大型犬的活動區；優化流浪貓犬認養平台，盼能讓每個動物都能夠有細心呵護照顧，加強飼主的專業知能，也會繪製寵物地圖，不僅標註寵物公園、動物醫院，協助認證友善寵物店家，納入寵物地圖，讓民眾可以有帶著寵物互相交流的地方，並舉辦寵物展，促進相關產業活絡、講座心得交流分享。

此次舉辦的貓奴召集令活動，由劉櫂豪及市民代表候選人趙韋童發起，縣議員候選人簡維國、中華民國寵物商業同業公會理事長張靖霖、知名貓咪專家小貓姐都一同共襄盛舉，現場約20隻貓皇貓后參加，在寵物主精心打扮下，爭奇鬥艷，每隻都非常可愛，前往參加的民眾及小朋友們紛紛驚呼太萌了，想要跟寵物互動遊玩，而走隧道競賽也趣味連連，許多愛貓不知如何走的萌樣，現場笑聲一片，參與的民眾以及寵物主們都希望未來能多舉辦類似活動，增加民眾與寵物互動，打善友善寵物的宜居環境。