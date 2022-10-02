俄軍棄守烏東重鎮利曼　車臣領袖促普丁動用核武





▲俄羅斯總統普丁暗示動用核武。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社基輔1日綜合外電報導

俄羅斯今天宣布棄守烏克蘭東部重鎮利曼，這次慘敗促使總統普丁最鷹派盟友之一、車臣共和國領導人卡狄羅夫正面呼籲莫斯科訴諸低當量核武。

路透社報導，車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）自稱是普丁（Vladimir Putin）的步兵，他表示，利曼（Lyman）失守後，他覺得自己必須表達意見。

他在Telegram發文寫道，「就我個人看來，應採取更激烈的手段，甚至在邊境地區宣布戒嚴，並使用低當量（low-yield）核武。」

此前，俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）等多名普丁重要盟友都曾暗示，莫斯科可能需要訴諸核武，但迄今為止，卡狄羅夫的呼籲最為急迫且明確。

普丁上週揚言，他準備動用一切手段捍衛俄羅斯的「領土完整」，且他並非虛張聲勢。他還於9月30日強調，上述宣示也適用於莫斯科才剛宣布併吞的烏克蘭領土。

烏克蘭國防部稍早在推特發文稱：「烏克蘭空降突擊軍（Air-Assault Forces of Ukraine）正進入頓內茨克州（Donetsk）利曼鎮。」推文也附上影片，顯示士兵在寫有利曼鎮名稱的標誌旁舉起烏克蘭國旗。

俄羅斯國防部也稱：「由於出現被包圍的威脅，聯軍部隊已從紅利曼鎮（Krasny Liman，利曼的俄語名稱）的聚落撤離，前往更有利的防線。」

美聯社分析，莫斯科從利曼撤軍之舉，導致昨天普丁將烏克蘭4州納入版圖的聲明變得更加複雜，因為利曼正位於頓內茨克州，數月來一直是俄軍在該州北部的後勤和交通樞紐。光復利曼的勝利，也為烏克蘭軍隊進一步深入莫斯科併吞領土舖平道路。

烏克蘭軍方先前曾表示，收復利曼將有助基輔持續挺進盧甘斯克（Luhansk）地區。莫斯科於7月初宣布全面占領該地區。