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喊話高虹安：別再讓柯P當發言人　沈慧虹準備提告吳子嘉

▲沈慧虹。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲沈慧虹說，對於吳子嘉的不實指控、杜撰資訊，競選團隊正在蒐集證據，準備提告。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

行政院長蘇貞昌今（2）日在民進黨團立院總召柯建銘、新竹市長候選人沈慧虹陪同下視察新竹州圖書館。蘇貞昌院長除了大力肯定林智堅、沈慧虹過去7年內對新竹市建設努力，沈慧虹也回應柯文哲「吳子嘉的爆料跟高虹安都沒關係，爆料的是吳子嘉又不是高虹安」說法，喊話高虹安，別再讓柯文哲當她的發言人。

視察行程中，蘇貞昌持續肯定林智堅、沈慧虹，透過對話與規劃，把原本荒廢、易主的營造物，變成一個美麗、有質感、有用的圖書館。強調不管戰火的戰是選戰或戰爭，都要肯定走過這些有能力、心胸、眼光、氣度與努力的人，讓對的人做對的事，延續下來。

沈慧虹則開酸高虹安，政績不是從天下掉下來，而是許多人一起努力而來的，日前高打卡拍照手上拿的書《竹城少年》，還是她擔任副市長時親自開記者會出版的書。

媒體提問沈慧虹，對於柯文哲指稱「吳子嘉的爆料跟高虹安都沒關係，爆料的是吳子嘉又不是高虹安」一事有何看法。

沈慧虹表示，昨晚活動是假借網路節目之名，行高虹安造勢大會之實，該網路節目是吳子嘉的「董事長開講」，發言內容不斷吹捧高虹安，高該負連帶責任，每次說錯話、做錯事，總是逃避問題，叫他人來替她發言、收拾爛攤，呼籲高虹安不要再逃避，不要又讓柯文哲當發言人。

並透漏，對於吳子嘉的不實指控、杜撰資訊，競選團隊正在蒐集證據，準備提告。

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