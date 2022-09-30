製毒流程縮短12小時　保三破神秘原料！市價10億毒品險流入市面

▲保三總隊第一大隊破獲國內首見製毒工廠，該製毒流程從36小時可縮短24小時，上千公斤毒品差點流入市面。（圖／保三總隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

保三總隊第一大隊日前獲報分別在彰化、苗栗銅鑼破獲2處製毒工廠，毒犯刻意飼養雞鴨，藉由排泄物的惡臭掩飾製毒酸臭味，當場逮捕3名製毒師，查獲成品、半成品及製毒原料1373公斤，一旦流入市面可供百萬人次吸食，以1公克1千元計算，市價約10億元，最重要的是，販毒集團透過管道向大陸買進未被管制的原料，加入該原料可讓製毒過程從原本36小時，縮短到12小時即可完成，還好警方及時搗破，否則為害社會極大。

保三總隊第一大隊接獲情資，掌握以27歲方嫌為主的製毒集團，旗下成員還有28歲彭姓男子、26歲羅姓男子，3人不但隨時更換工廠，而且把製程分成前後2段，先是在苗栗銅鑼製作第一階段，再拿到彰化進行第二階段合成，分散被查獲的風險，警方從去年10月即跟蹤蒐證，日前發現人員進出頻繁，疑似快到完成階段，於是趕緊逮人。

保三會同彰化縣員林分局、苗栗縣苗栗分局、頭份分局，分別在彰化市彰水路、苗栗銅鑼鄉西崗段的鐵皮工廠，當場逮捕方嫌等3名製毒師，2處工廠共查獲成品、半成品及製毒原料1373公斤（愷他命成品138.6公斤、反應釜內液態愷他命半成品100公斤、各式製毒原料1135公斤、反應釜3座及製造毒品器具1批，成功瓦解國內首見新製程大型K他命毒品工廠。

為何是國內首件製毒案例？保三說，一般製毒原料是列入管制，製毒者買不到，但這批集團卻是從大陸進口新原料，新原料並未被海關列管，得以順利進口，製毒過程中加入該原料，可使製毒時間縮短24小時，原本要花上36小時，如今只要12個小時即可。

警方呼籲，黑幫常透過網絡分層銷售於夜店、特種行業、社會特定族群及青少年同儕間，這次扣案毒品足供百萬人次施用，嚴重戕害國人健康，長期吸食K他命將造成不可逆腦神經病變及膀胱纖維化，終生影響身體健康，國人才因好奇心作祟以身試法而後悔莫及。