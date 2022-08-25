公園下棋爆殺機！西瓜刀砍頭15公分噴血倒地　棋友手筋險斷逃死

▲有殺人未遂前科的方姓男子，在公園下象棋與人有口角，就拿西瓜刀砍殺血濺公園，法院依傷害罪判刑5月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／桃園報導

桃園一名65歲方姓男子，今年2月與左姓男子在公園邊喝酒邊下象棋，過程中發生口角，竟持西瓜刀朝左男頭部、身體砍殺，在他額頭砍出15公分血痕，渾身是傷血流滿地，幸好左男送醫後撿回一命。方姓老翁被桃園地院依傷害罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，犯案西瓜刀沒收。

檢方起訴書指出，方姓男子曾在2009年時犯殺人未遂，遭法院判刑6年確定，於2017年6月執行完畢。而在今年2月12日下午1時許，在桃園市中正公園一邊喝著酒、一邊與認識不深的左姓男子下象棋，不料過程中發生口角，方男不滿左男先將他壓在地上，方男起身後竟回去拿西瓜刀，朝左男頭頂、身體狂砍，當場血流如注，方男遂逕自離去。

路人見狀連忙報警，左男受有前額15公分撕裂傷，右手深部肌腱撕裂傷8公分、右大腿撕裂傷15公分等，滿地鮮血，警方也緊急將方男追捕到案，酒測值達0.41毫克。

根據判決，法官認為2人並無深仇大恨，方男僅因細故就持刀砍被害人，助長社會暴戾風氣、實有不該，且方男前有殺人未遂遭判刑，甫於2016年3月縮短刑期假釋出監，2017年6月假釋期滿，視執行完畢，考量方男坦承犯行，依傷害罪處有期徒刑5月，可易科罰金，仍可上訴。