10／13解封！韓星金宰佑直播士林夜市美食　7.2萬人上線想念台灣味　

▲台灣觀光代言人金宰佑夫妻檔直播台灣夜市美食。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

10月13日開國門，入境0+7上路，除國人出國旅遊返台免居隔外，觀光局也火力全開向國外觀光客招手，首波鎖定韓國旅客，昨(9/30)晚與韓星金宰佑透過IG連線直播帶韓國民眾逛台北士林夜市，吸引7.2萬人次在解封前重溫台灣味。

交通部觀光局日前公布由韓星金宰佑擔任台灣年度觀光代言人，金宰佑、趙宥利夫妻檔在韓國時間昨天晚上8點於其IG帳號與交通部觀光局IG連線，透過直播帶領韓國民眾雲端暢遊睽違已久的台北士林夜市，在解封前先熱身溫習台灣夜市的熱鬧，直播累計觀看人次達72,512人。

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▲▼台灣觀光代言人金宰佑夫妻檔直播台灣夜市美食。（圖／觀光局）

在直播中金宰佑夫妻開啟吃貨模式，除與韓國民眾一起品嚐台灣夜市美食雞排、芒果冰外，還與台灣主持人連線體驗台灣夜市小遊戲。金宰佑夫妻也親自嘗試製作豆花，並推薦韓國民眾一起試做，共有約150人踴躍參加，金宰佑選擇在豆花中加入芒果、花生與年糕，在邊境解封前先重溫台灣味。

▲台灣觀光代言人金宰佑夫妻檔直播嘗試做台灣豆花。（圖／觀光局）

10月13日解封國境、免除居家檢疫措施改採自主防疫，開放國際旅客來台觀光，許多韓國民眾期盼早日來台。根據統計，韓國來台市場自2017年突破百萬人次，2019年更達到124萬2,598人次的歷史新高紀錄，瞄準韓國旅客市場，觀光局表示，觀光局即將前進首爾燈節參展推廣、舉辦台灣美食餐車活動、在台的韓籍小記者們也預定前往台南踩線，以向韓國民眾分享台灣最新疫後旅遊實況。

觀光局強調，在各國際市場逐步重啟國際旅遊的同時，為爭取國際旅客來台，觀光局針對各市場行銷推廣已於第三季展開，採取展宣齊發、邀訪踩線及獎勵送客策略等進行募客，佈局爭取國際旅客疫後首選台灣。