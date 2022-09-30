中國擋台參加ICAO！海內外向國際發聲　「讓台灣重新連結世界」

▲台灣ICAO 行動團與巴拉圭雙邊會談。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

國際民航組織（ICAO）第41屆大會刻正於加拿大蒙特婁召開，為展現我國參與ICAO決心，交通部民用航空局與外交部合作，於大會期間同步於台灣與加拿大兩地進行一系列活動，向國際發聲，傳達ICAO納入台灣的必要性。

三年一度的ICAO大會9月27日起於蒙特婁召開，我方雖未獲邀，民航局副局長林俊良仍率「ICAO行動團」，24日出發赴蒙特婁，向國際宣達我國加入ICAO的決心與必要性。呼應大會主題「重新連結世界（Reconnecting the World）」，我方也以「重新連結臺灣與國際民航組織（Reconnecting the World, Reconnecting Taiwan & ICAO）」為行動訴求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大會召開前，9月26日，在外交部安排下，民航局長林國顯於松山機場接待來自17個國家的19名政經記者團參訪松山機場，彰顯台灣有意義參與ICAO的訴求與重要性。同一日，行動團抵達蒙特婁後，林俊良及行動團成員亦與我國駐加拿大代表處共同召開國際記者會，表達台灣參與ICAO決心。

▲▼各國記者團參訪松山機場。（圖／民航局）

當晚外交酒會中，除貝里斯、海地、諾魯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞等友邦民航與外交官員出席致詞，多個友我國家、民航專業國際組織及蒙特婁當地僑領與會，表達對台灣參與ICAO之支持。ICAO大會召開期間，行動團亦持續與相關友邦、友我國家及多個民航專業國際組織舉行雙邊會談，除對民航專業技術議題進行實質交流，並重申我國參與ICAO訴求。

民航局指出，會談對象均相當認同我國在國際民航社會的出色表現，認為台灣參與ICAO可為全球航空復甦帶來助益，實有其必要性，也允諾將於ICAO大會中適度為我執言或持續協助我方接觸ICAO相關人士。

林國顯表示，台灣位處銜接東北亞及東南亞之重要位置，疫情期間空運表現亮眼，對全球供應鏈運作順暢做出極大貢獻，台灣的參與對ICAO至關重要，我方也希望透過與國際民航界合作，共同確保國際民航安全有序且持續的成長。

林國顯強調，儘管無法參與本次ICAO大會，但台灣仍會以最專業務實的方式扮演積極利益關係者，維護台北飛航情報區的最高飛安標準，並盡力符合ICAO標準及建議措施，以達ICAO無縫飛安網絡目標。ICAO大會主題「重新連結世界」，凸顯空運將是疫情後連結世界的主要工具，我方訴求「重新連結臺灣與國際民航組織」，除了呼應大會主題，也凸顯台灣加入ICAO的必要性。