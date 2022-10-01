▲台中又有超美自行車道亮相，后里環保公園暨動物之家田野風光線完工。（圖／市議員陳清龍提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中后里環保公園暨動物之家田野風光線今天正式完工。市議員陳清龍表示，這是10月下旬將通車的888觀光公車配套之一，未來還要推動舊泰安出站鐵道、櫻花觀光建設，一定要讓后里成知名觀光之都。

無黨籍市議員陳清龍打造后里成觀光之都不遺餘力，除了向市府要求開闢豐原-后里觀光公車串連二地觀光景點、設置五星級的后里動物之家、環保公園ibike站點，以及可串連后豐鐵馬道、動物之家、環保公園的自行車悠遊路線，最重要的888觀光公車，也將在10月底前正式行駛。

陳清龍指出，今天完工的環保公園暨動物之家田野風光線，由后里三豐路三段、星科路口ibike站為起點，沿三豐路三段125巷往五星級動物之家、環保公園，設置自行車指示標線、路線指示牌及警示牌，這條新設置的自行車路線，全長將近5公里，沿途可飽覽田野風光、綠色隧道外，還可參觀五星級動物之家，悠遊壯闊綠地、花海的環保公園。

陳清龍也提到，接下來要以苗栗勝興車站商圈為借鏡，以車站、鐵道、水圳、櫻花、落羽松為主題，推動社區營造將就泰安站鐵道文化園區及泰安社區再造，讓后里成為觀光新亮點。