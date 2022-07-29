后里公墓驚見垃圾山「35座籃球場大」　噁心液體到處流...6人羈押

記者游瓊華／台中報導

張姓環保業者為牟取暴利，以代為清除廢棄物為由取得后里一家廠區管理權後，大規模收受各地營建廢棄物、垃圾、廢電子零件等，但未依規定處理，反而全部丟在后里廠區，堆成4座垃圾山，初步估算掩埋廢棄物面積高達約1萬5000平方公尺，將近35個籃球場，現場發出難聞惡臭，噁心液體四處亂流。台中地檢署訊問後，張姓被告等6人涉犯廢棄物清理法，有事實足認有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

▲后里公墓旁堆4座垃圾山「3/4個新竹球場大」，6人遭羈押。（圖／民眾提供， 下同）



檢警接獲檢舉，台中市后里一家私人廠區遭堆置大量廢棄物，檢警組成專案小組長期監控、蒐證，發現以張嫌為首的環保犯罪集團，以代為清除廢棄物為由取得該廠區管理權後，對外招攬載運廢棄物車輛，由現場作業人員指引至該廠區傾倒、堆置，以牟取不法利益。

台中地檢署表示，經檢察官周佩瑩指揮內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊第二中隊、法務部調查局航業調查處台中站、警察局刑事警察大隊，另會同行政院環保署中區督察大隊，台中市環保局，在7月25日，持搜索票兵分9路前往台中、新竹、新北等處搜索，拘提被告張嫌等6人，除扣得相關磅單及帳冊等物外，也到后里廠區經開挖後。

中檢指出，開挖後發現現場埋了大量營建混合物，有垃圾、廢塑膠、屑、粉、磚瓦等廢棄物，廠內野堆放廢塑膠混合物、廢電子零件外殼等不明廢棄物之太空包共約1000袋，初步估算掩埋廢棄物面積高達約1萬5000平方公尺，堆置面積及規模驚人。現場並查扣大貨車1台、自小貨車2台、堆高機1台、挖土機1台等工具。

檢察官認為，該環保犯罪集團之張姓被告等6人涉犯廢棄物清理法罪嫌重大，有事實足認有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其他2名載運司機分別以新台幣3萬元及1萬元交保。