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賴品妤痛批「三貂嶺自行車道」只能牽車　啟用典禮官員卻可騎車

▲「三貂嶺隧道自行車道」。（圖／新北市工務局提供）

▲賴品妤痛批，「三貂嶺隧道自行車道」只能牽不能騎，但是啟用典禮當天官員卻可以騎車。（圖／新北市工務局提供）

記者林彥臣／綜合報導

新北市「三貂嶺隧道自行車道」即將於3日試營運，不過立法委員賴品妤臉書發文痛批，號稱「最美自行車道」卻只能牽不能騎，必須步行40分鐘，她向新北市政府反映民怨，卻沒有得到正面回應，因此拒絕出席啟用典禮。

賴品妤臉書發文表示，「很遺憾，多次與新北市府溝通下，仍舊無法改變引起民怨的政策，請新北市府慎重考慮，取消隧道內僅能牽引通過的決策」。

賴品妤指出，三貂嶺很美，這個自行車道在地民眾跟自行車迷已經期盼很久，別讓斥資上億的自行車道反而淪為民怨累積的市長「政績」！

賴品妤強調，三貂嶺隧道自行車道啟用典禮，新北市政府預計安排官員從雙溪端（隧道南端）騎乘自行車至猴硐端（隧道北端），這種官員可以騎乘通行、民眾只能牽車步行的情況，實屬罕見！侯市長不應急於宣傳自己的政績，忽視民眾落空的期盼與需求。

▲▼立委賴品妤接髮 短髮瞬間變長髮。（圖／記者屠惠剛攝）

▼賴品妤表示，因為沒有改善方案，所以無法出席啟用典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

賴品妤最後表示，很遺憾經過一整日積極溝通後，三貂嶺自行車隧道牽引問題除了沒有得到正面回應，「我很難說服自己在目前完全沒有改善方案的情況下，去騎民眾只能牽引自行車的自行車道，因此不克出席」。

雙溪區公所表示，三貂嶺隧道自行車道總長3.19公里，考量從隧道至壁掛棧橋雙向通行安全，自行車須採步行牽引方式通行（步行約40分鐘），正式營運後將依試營運期間遊客回饋意見作調整修改，提供遊客更美好舒適的旅遊體驗。

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