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大陸 大陸焦點 特派現場

逾4000萬存款放定存「可用餘額0」！她聽銀行說法氣炸：2099年才還

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲高女將大筆存款放入銀行定存，錢卻被莫名其妙借出去。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

浙江寧波的高姓女子多年來在外做生意，存下了不少積蓄，日前因為聽到朋友的消息，吉林銀行大連分行的存款利率較高，於是直接前往大連，辦理1,000萬元（人民幣，下同，約新台幣4,470萬元）的定存，沒想到查詢銀行帳戶，可用餘額竟然顯示為0，銀行方面的說法，讓她瞬間氣炸。

綜合陸媒報導，高女前往吉林銀行大連分行辦理定期存款，幾天後查詢銀行帳戶，進入網路銀行後，卻瞬間傻眼，千萬存款遭到凍結，可用餘額為0。高女感到十分不解，致電詢問銀行行員，竟被告知「存款辦理了質押貸款」，若不到規定期限則存款無法解凍，也無法辦理提款業務。

高女瞬間傻眼，她從來沒有將存款單作為質押，辦理放款業務，且除了第一次存錢外，就從來沒去過銀行，為何行方能辦法質押貸款服務？對此，銀行解釋，只要有質押委託保證書，銀行就可以放款，高女存款後第三天，銀川市的一處公證處就通知，高女簽訂了一份質押擔保委託書。

因此，銀行將這筆存款的存單當成質押，放貸給大連某間房產公司，且已經做了公證。銀行拿到委託書以後，讓房產公司辦理了997萬元（約新台幣4,457萬元）的貸款，高女的存款因此被凍結，如果房產公司無法償還貸款，高女的存款也會被用來償還貸款。

▼如果房產公司沒有償還貸款，高女的存款會被拿來抵債。（示意圖／123rf）

▲▼示意圖,財經,會計,金融,金錢,數字,資金,投資,計算.記帳,算帳。（圖／123rf）

高女相當傻眼，明明完全不認識這間房產公司，也沒有簽過質押擔保委託書，更沒有到公證處做過公證。讓她更加無奈的是，銀行放貸時，也根本沒有打確認電話，事後要求銀行出示這份質押擔保委託書，對方卻不斷推拖，也拒絕告知是在哪個公證處進行公證的。

高女透過銀行牽線，見到了辦理貸款的房產公司負責人唐姓男子，唐男也感到莫名其妙，當時得到銀行的通知，才前往辦理貸款，也沒有簽質押擔保委託書。事後唐男承諾，會將這筆貸款歸還給高女，但這筆款項巨大，還需要時間來籌措資金。

更讓高女不可思議的是，她向吉林銀行總部查詢自己的定期存單，才知道這筆質押是長期質押，期限竟然是2099年12月31日，遠遠超出了規定的期限。

高女感到無奈，定存存進銀行3天，卻莫名其妙被辦理質押貸款，期限還長達2099年，如果遲遲無法拿回來，不排除會透過法律途徑，來維護自己的權益。

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